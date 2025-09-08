Ricky Martin -de 53 años de edad- presentó un medley de sus mayores éxitos en los MTV VMAs 2025 y puedes ver el gran momento en video en YouTube.

El domingo 7 de septiembre se realizaron los MTV VMAs 2025 en el UBS Arena de Elmont en Nueva York, el cual celebra a la música y los videoclips del momento.

Ricky Martin sorprendió en los MTV VMAs 2025 con un medley de sus éxitos

Los MTV VMAs 2025 tuvo uno de los momentos más icónicos de la noche con un medley de Ricky Martin que ya se puede ver en YouTube.

Ricky Martin se presentó con un popurrí de sus mejores canciones, enciendo la noche de los MTV VMAs 2025 con lo mejor de la música latina.

El cantante inició su presentación cantando “Livin’ la vida loca” mientras bajaba de una plataforma y caminaba por un pasillo acompañado de bailarines.

Ricky Martin usó un saco blanco, el cual acompañó por una camisa y pantalón negro, el cual combinó con un pañuelo negro.

El medley de Ricky Martin en los MTV VMAs 2025 estuvo conformado por canciones como:

Pégate

Shake your Bon-Bon

Vente pa’ ca

María

The cup of life

El público celebró con gritos y baile la presentación de Ricky Martin, quien de nuevo mostró sus mejores pasos.

Artistas como Ariana Grande -de 32 años de edad- coreaban las canciones de Ricky Martin.

Ricky Martin se presenta en los MTV VMAs 2025 (Instagram/@vmas)

Ricky Martin triunfó con su presentación en los MTV VMAs 2025

El cantante puertorriqueño cerró su presentación con The cup of life, subiendo a una plataforma y con los brazos arriba en muestra de triunfo y agradecimiento.

La noche de Ricky Martin terminó con gritos y aplausos del público.

En redes sociales, los fans de Ricky Martin hasta lo propusieron para participar en el show del medio tiempo del próximo Super Bowl.

Incluso, los fans de Ricky Martin aseguraron que es todo un showman.