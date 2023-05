Tras la noticia de la muerte de Kevin Kaletry de 26 años, originario de Puerto Rico , ha conmocionado a todos pero ahora, aseguran que no iban por él sino por otro influencer.

El pasado 4 de mayo, durante una conferencia de prensa de Wendy Guevara -29 años- de Las Perdidas, ocurrió el asesinato de Kevin Kaletry.

Sin embargo, nueva información en redes sociales aseguran que mataron a Kevin Kaletry por error, pues irían por otro influencer: Davis León.

De acuerdo a un podcast, aseguran que mataron a Kevin Kaletry por error y en realidad iban por Davis León, quien no solo es más conocido sino que también ha sufrido varios atentados.

El caso de la muerte de Kevin Kaletry en la conferencia de prensa de Wendy Guevara, ha paralizado a los medios de comunicación y redes sociales.

Pero ahora nueva información, rumores y especulaciones de los propios usuarios y otros creadores de contenido, aseguran que mataron a Kevin Kaletry por error.

Pues en realidad irían por el influencer Davis León -amigo la de inflklencer guanajuatense Mona y su novio Geros- y no por Kevin Kaletry.

En sus cuentas de redes sociales, Davis León se describe como bloguero, estilista, actor y modelo que tan solo en su Instagram cuenta con 79,8 mil seguidores.

No obstante, Davis León de quien aseguran era para él el atentado y no para Kevin Kalestry, ha sufrido otro atentados como:

Este atentado ocurrió el pasado 19 de marzo, en donde Mona publicó que a ella y a Davis León los habían intentado matar con una pistola.

Además, durante un video en vivo de Davis León, alguien le preguntó directamente que el atentando en donde mataron a Kevin Kaletry, era para él.

A lo que Davis León contestó que no iba a hablar de Kevin Kaletry, que aunque no lo conocía más que a penas hace unos días por zoom, se merecía respeto a su memoria.

Durante un evento de Wendy Guevara de Las Perdidas , el influencer Kevin Kaletry murió; no obstante, ahora aseguran que lo mataron por error pues el atentado era para Davis Leónb.

Y es que en un directo Davis León aseguró que tras la muerte de Kevin Kaletry, haya sido o no por error, él piensa irse de México pues siente miedo y no se siente seguro en el país.

“Estoy bien, pero estoy con más miedo todavía. En poco tiempo me han sucedido cosas que dices: ‘qué onda’ y no es mentira, una tras otra. No digo que sean coincidencia, ni culpo a nadie, pero no mamen”

Davis León