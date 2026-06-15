Anne Schedeen, actriz estadounidense nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, murió el 14 de junio de 2026 a los 77 años.

Reconocida mundialmente por su papel como Kate Tanner en la serie ALF (1986-1990), desarrolló una amplia carrera en televisión con participaciones en Emergency!, Three’s Company, Marcus Welby, M.D., Paper Dolls, Cheers y Judging Amy.

Tras retirarse de la actuación, se dedicó a la decoración de interiores y a la actividad como anticuaria en Los Ángeles.

¿Quién fue Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por la serie ALF?

Nacida como Luanne Ruth Schedeen​, el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Estados Unidos, la actriz fue conocida como Anne Schedeen, quien ganó fama tras ser parte del elenco principal de la serie ALF.

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¿Qué edad tenía Anne Schedeen?

Al momento de su muerte, Anne Schedeen tenía 77 años de edad.

¿Quién era el esposo de Anne Schedeen?

La actriz estadounidense recordada por la serie ALF, Anne Schedeen estuvo casada por 55 años con Christopher Barrett (se desconoce su edad), un agente de talentos a quien conoció en 1972 y con el que contrajo matrimonio en 1982.

¿De qué signo zodiacal era Anne Schedeen?

Anne Schedeen pertenecía al signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tuvo Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por la serie ALF?

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por la serie ALF y su esposo Christopher Barrett tuvieron una hija, Taylor Barrett, de 37 años.

¿Qué estudió Anne Schedeen?

Se sabe que Anne Schedeen estudió en la preparatoria en Oregón, para después seguir en la Portland State University y Fort Wright College en Spokane, Washington, así como aprendió de manera formal actuación en el Portland Civic Theater.

¿En qué trabajó Anne Schedeen?

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por la serie ALF desarrolló su carrera actoral, principalmente en la televisión.

El papel más famoso de Anne Schedeen fue el de Kate Tanner, la madre de la familia Tanner en la popular serie de televisión ALF.

Así como Anne Schedeen participó en numerosas series de televisión durante las décadas de 1970 y 1980, que la llevaron a formar parte del elenco de:

Emergency!

Three’s Company

Marcus Welby, M.D.

Paper Dolls

Cheers

Judging Amy

Tras alejarse de la actuación, Anne Schedeen trabajó como decoradora de interiores y anticuaria en la ciudad de Los Ángeles.

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Anne Schedeen, madre de ALF muere a los 77 años

El sábado 14 de junio 2026, se confirmó la lamentable muerte de Anne Schedeen, actriz recordada por la serie ALF a los 77 años

“Es con el corazón roto compartimos que Annie ha fallecido pacíficamente. Ella deja atrás un legado extraordinario de energía creativa, humor inteligente, deleite en su familia, adoración por los perritos, odio ardiente por Trump, pasión por el ahorro de segunda mano y amor por una buena historia”. Familia de Anne Schedeen

La causa de la muerte de la actriz de ALF, Anne Schedeen no fueron reveladas por la familia, tan solo se precisó que falleció de manera pacífica.

Anne Schedeen fue despedida recordando su legado en la televisión, así como por su singular alegría y creatividad.