Yuya ha mostrado una lado distinto de la maternidad y surgió la duda: ¿quiere ser madre otra vez? Con Mar podría tener suficiente por un buen rato.

El 29 de septiembre de 2021, Yuya -de 29 años de edad- y su pareja Siddhartha le dieron la bienvenida a su hijo Mar.

Los felices padres han compartido en sus redes sociales, algunos de los momentos más tiernos de Mar, de un año de edad.

Pero, han sido muy reservados para no mostrar el rostro de Mar, quien ya muestra habilidades musicales como su papá Siddhartha.

Yuya, Siddhartha (Instagram/@iamsiddhartha)

¿Mar tendrá un hermanito? Yuya da una contundente respuesta a esta pregunta

Mariand Castrejón -nombre de Yuya- es muy cercana a sus seguidores, por lo que suele contestar preguntas en su cuenta de Instagram.

Recientemente le preguntaron si piensa en tener otro hijo, pero Yuya no tiene pensado ser madre en un buen tiempo.

“¿Cuéntanos, piensas darle un hermanito a Mar?” preguntaron a Yuya y usó su sentido del humor para responder.

“Dios santo, se me bajó el azúcar solo de pensarlo. Definitivamente ahorita no, hay momentos donde digo, estaría lindo tener otro crío y hay veces como en estos momentos que digo sabes qué, con uno creo que estoy al tiro, pero no sé” Yuya

Yuya dejó claro que por el momento no piensa tener más hijos, pero no descarta pensarlo en el futuro: “Después definitivamente no sé”.

Por el momento, Yuya está enfocada en su hijo Mar y ha mostrado algunos detalles de su maternidad.

Le pregunta a Yuya si piensa tener más hijos (Instagram/@yuyacst)

Para Yuya, menos es más y así es el cuarto de Mar

El pequeño Mar tiene 1 año de edad y Yuya ha manifestado que al ser tan pequeño, no necesita un cuarto ostentoso.

Yuya explicó en sus historias de Instagram, que Mar duerme con ella y tiene un cuarto de juegos, que también es usado para recibir visitas.

“Siento que para la edad que tiene mi bebé no necesita una super habitación, ya que nosotros seguimos haciendo colecho, o sea duerme conmigo” Yuya

La influencer no cree que Mar necesite por el momento una gran habitación: “Para mí entre menos muebles haya, creo que está mejor para que él se pueda desplazar”.

También compartió una fotografía del espacio de juegos de Mar y se puede ver una alfombra, junto a cestos bordados donde guardan los juguetes del bebé.

Se pueden observar algunos juguetes, como un pequeño piano y lo que parece un escritorio a la medida de Mar.

A Yuya le entusiasma que cuando Mar sea más grande, puedan elegir juntos cómo quiere su cuarto.