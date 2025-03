Yolanda Andrade -de 53 años de edad- sí le reveló al productor de teatro Enrique Gou que la habían diagnosticado con esclerosis múltiple.

Enrique Gou presentó un audio con la voz de la actriz en el programa de radio Todo para la Mujer, de Maxine Woodside.

El productor de teatro dijo que decidió revelar la grabación luego de que Yolanda Andrade rechazara haberle hecho la confesión y lo acusara de ser “poco caballero”.

Enrique Gou contó que fue él quien buscó a Yolanda Andrade, luego de que una bruja que le ha ayudado mucho le pidiera contactarla.

Esto debido a que en un ritual que hizo, la mujer identificó el rostro de Yolanda Andrade y que presumiblemente quería ayudarla con su salud.

Fue así como Enrique Gou, quien subrayó que conoce a Yolanda Andrade pero no es su amiga, decidió contactarla y contarle lo que le había dicho la bruja.

Enrique Gou comentó que Yolanda Andrade le dijo que sí creía en la brujería y entonces le reveló que venía llegando de la Clínica Sinaí, donde le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade habría hecho una confesión sobre su salud en un audio que ahora Enrique Gou decidió hacer público.

El productor de teatro dijo que alrededor de un mes después de conocer el estado de salud de Yolanda Andrade, tuvo un encuentro con reporteros, quienes le preguntaron por la actriz.

Él entonces reconoció haber cometido un error al revelar que había hablado con Yolanda Andrade y decirle a la prensa sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple.

“Yo cuando vi la cara de todos dije, ‘ups, ya la regué‘”, pues hasta ese momento nadie de la prensa contaba con esa información.

Tras difundirse en los diferentes medios el diagnóstico, Yolanda Andrade aseguró que nunca había hablado con Enrique Gou .

“No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”.

