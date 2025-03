El productor mexicano Enrique Gou hizo sonar las alarmas al revelar que Yolanda Andrade -de 53 años de edad- padece esclerosis múltiple.

Declaraciones que enfurecieron a la propia Yolanda Andrade, quien a través del periodista Carlos Alberto le reclama a Enrique Gou sus dichos.

Así como la conductora revela cuál es su estado de salud.

Yolanda Andrade (Especial )

Acá el audio de Yolanda Andrade reclamándole a Enrique Gou por revelar que padece esclerosis múltiple

Tras escuchar de la voz de Enrique Gou que Yolanda Andrade padece esclerosis múltiple, el periodista Carlos Alberto se comunicó con la conductora.

Mediante un intercambio de audios enviados por WhatsApp, Yolanda Andrade dijo estar enterada de la declaración de Enrique Gou, a quien nunca le dijo haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

“No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo ¿verdad? No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade llama “pendejo” a Enrique Gou tras asegurar que padece esclerosis múltiple

En un segundo audio, Yolanda Andrade explotó y llamó “pendejo” y “viejo” a Enrique Gou por asegurar que diagnosticaron con esclerosis múltiple.

“Mira que te estaba escuchando en la madrugada y casi me da el exorcismo, no puedo creer que este señor dijera eso, de verdad no, yo no puedo creer que a su edad, no quiero ser groser,a pero lo vejo no te quita lo pendejo” Yolanda Andrade

De acuerdo con Yolanda Andrade, Enrique Gou fue quien la llamó e incluso le haría un favor .

Conversación en la que ella lo sintió sincero y ahora la hace sentir decepcionada al enterarse de sus declaraciones.

“Se supone que él me habló para hacerme un favor. Lo sentí sincero, de buena voluntad, como mucha gente como tú… Me parece bin delicado que este señor me esté utilizando y saque cosas así, me decepcionó mucho, qué pena, lo creí un caballero” Yolanda Andrade

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Luego de asegurar que ella en ningún momento le dijo a Enrique Gou padecer esclerosis múltiple, Yolanda Andrade habló de su estado de salud.

Actualmente, Yolanda Andrade atraviesa por tiempos difíciles, aún se le dificulta el habla y le cuesta trabajo dormir.

No obstante, Yolanda Andrade no se rinde. La conductora está segura de que pronto su salud mejorará, pues se considera “la hija del rey, del universo”.

Mientras su tan esperada recuperación llega, la conductora agradece el apoyo de sus amigos y la empresa con la que trabajó, quienes han estado apoyándola desde que su salud comenzó a decaer.

Así como tampoco se olvida de sus seguidores, quienes día a día le mandan mensajes en los que le expresan su cariño y apoyo.