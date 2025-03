Yolanda Andrade -de 53 años de edad- padecería esclerosis múltiple, pero no fue ella quien reveló el diagnóstico; lo hizo uno de sus “amigos”.

La salud de Yolanda Andrade sigue generando especulaciones, pues se sabe que la conductora padece un aneurisma cerebral.

La conductora acudió a un hospital de Estados Unidos para recibir un diagnóstico y una indiscreta persona habría revelado la enfermedad que padece.

En productor Enrique Gou reveló a los medios que, supuestamente, Yolanda Andrade padece esclerosis múltiple.

Enrique Gou mencionó que Yolanda Andrade le envió un mensaje de audio y escuchó su voz muy deteriorada.

“Me dijo qué le habían detectado, creo que esclerosis múltiple”, aseguró Enrique Gou.

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal.

Hasta el momento, Yolanda Andrade y su familia no han dado detalles de su estado de salud.

Recientemente, la también actriz fue víctima de una publicación que la declaró muerta .

La hermana de Yolanda Andrade lamentó la publicación de esta nota, mientras la conductora agradeció que el medio de haya disculpado con ella.

Yolanda Andrade le envió un mensaje al youtuber Carlos Alberto para hablar de su supuesta enfermedad.

La conductora se escuchaba aletargada y dejó claro que ella nunca habló con Enrique Gou como para que hablara de su salud.

“Que falta de caballerosidad, a parte, no tiene porque decirlo así, se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé, ni nada, en fin”

Yolanda Andrade