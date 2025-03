Enrique Gou es un productor de teatro que causó revuelo en marzo de 2025 por revelar diagnóstico médico de Yolanda Andrade.

Enrique Gou ha estado detrás de importantes y reconocidas puestas en escena que se han presentado en todo el país.

¿Pero quién es en realidad el productor? También sería amigo de Yolanda Andrade.

Enrique Gou Boy es hijo del exitoso productor de teatro Enrique Gou Emmert y hermano de Alejandro Gou Boy, quien también siguió los pasos de su padre.

Pese a ser una figura pública y reconocida dentro de la industria del entretenimiento, es poco lo que se sabe de la vida personal de Enrique Gou.

Entre algunas de sus producciones más destacadas de Gou Producciones se encuentran:

No hay datos de la fecha de nacimiento de Enrique Gou.

Se desconoce la vida privada de Enrique Gou.

No es posible determinar el signo zodiacal de Enrique Gou.

Se desconocen datos de la vida privada de Enrique Gou.

De acuerdo con su perfil de Linkeding, Enrique Gou estudió en el Centro Universitario México (CUM).

Enrique Gou es el director de Gou Producciones.

Fue en una entrevista para medios que Enrique Gou reveló el diagnóstico que le dieron a Yolanda Andrade.

Recientemente la presentadora de Montse&Joe viajó a Estados Unidos.

Esto para recibir diagnóstico por los problemas de salud que ha venido arrastrando el último año.

Por desgracia el diagnóstico pasó de ser reservado a público gracias a Enrique Gou.

Quien admitió haber conversado con Yolanda Andrade, quien aparentemente en audios le dijo al productor que le habían detectado esclerosis múltiple.

“Me dijo qué le habían detectado, creo que esclerosis múltiple”, dijo Enrique Gou a cámaras y micrófonos.

Por su parte, Yolanda Andrade lamentó las declaraciones de quien fuera su amigo, asegurando que pecó de indiscreto.

Aunque no habló de su enfermedad, ni desmintió las palabras de Enrique Gou.

Qué falta de caballerosidad. A parte, no tiene porque decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé ni nada, en fin.

Yolanda Andrade