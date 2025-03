Visiblemente molesta Yolanda Andrade relata la vil forma en que Enrique Gou la enredó para sacarle información sobre su enfermedad.

El nombre de Yolanda Andrade -de 53 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que salió nueva información acerca de la enfermedad que padece desde hace tiempo y que la ha alejado de los foros de televisión.

Y es que de acuerdo con el productor Enrique Gou, Yolanda Andrade había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

Esta revelación habría molestado a Yolanda Andrade, quien solo habría revelado que viajaría a Estados Unidos para recibir tratamiento luego de que inicialmente fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.

A través de unos audios, Yolanda Andrade dejó en claro su sentir por la indiscreción de Enrique Gou y aseguró que ella jamás buscó al productor de teatro.

Yolanda Andrade se siente utilizada por Enrique Gou luego de que habló sobre su enfermedad

A través de unos audios de WhatsApp, Yolanda Andrade se comunicó con el comunicador Carlos Alberto para expresarle su inconformidad por las declaraciones de Enrique Gou sobre su estado de salud.

Yolanda Andrade (Especial)

Los audios de Yolanda Andrade han sido replicados por otros medios como el programa De Primera Mano.

Yolanda Andrade se mostró muy molesta por las declaraciones que realizó Enrique Gou, pues aseguró que fue él quien le habló y no al revés.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando, Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ¿cómo? Si este señor me habló” Yolanda Andrade

En los audios, Yolanda Andrade explotó en contra de Enrique Gou pues destacó que se le hizo muy feo lo que hizo y lo tomó como una “falta de caballerosidad”.

“Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade aseguró que Enrique Gou se comunicó con ella para recomendarle a alguien y en ese momento lo sintió sincero.

Sin embargo, Yolanda Andrade se mostró sorprendida de que la hayan enredado solo para sacar información acerca de su enfermedad.

“No pude creer que este señor dijera eso. De verdad no. No lo puedo creer, que a su edad… No quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pendejo. Y se supone que él me habló para hacerme un favor, para recomendarme a alguien. Lo sentí sincero, de buena voluntad” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se dijo sentir utilizada y decepcionada, pues confió en los buenos deseos de Enrique Gou y de que la iba a ayudar, pero al final no fue así.

“Me parece bien delicado que este señor me esté utilizando y que cosas así. Me decepcionó mucho, qué pena. Qué pena, lo creí un caballero” Yolanda Andrade

En los audios Yolanda Andrade no habló sobre su estado de salud ni confirmó que hubiera sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

El productor #EnriqueGou aseguró que #YolandaAndrade le informó sobre su estado de salud, explicándole que padece Esclerosis Múltiple



¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano👌🏻 de lunes a viernes a las 3 PM por el 3.1 de Imagen Televisión! https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/iYzbnfhkJo — De Primera Mano (@deprimeramano) March 26, 2025

Gustavo Adolfo Infante cree que Enrique Gou no reveló la presunta enfermedad de Yolanda Andrade por maldad

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante relató que Enrique Gou fue el que pidió el teléfono de Yolanda Andrade porque conocía a una persona que la podría ayudar.

Gustavo Adolfo Infante destacó que Enrique Gou si pudo hablar con Yolanda Andrade.

“Enrique Gou habló y pidió el teléfono de Yolanda Andrade porque conocía una persona que la podía ayudar, habló con ella” Gustavo Adolfo Infante

Sin embargo, cuando lo entrevistaron a Enrique Gou señala que Yolanda Andrade tiene esclerosis múltiple, cuando la conductora no había hablado.

“Cuando entrevistaron a Enrique dijo ‘lo que pasa es que Yolanda con sus problemas de esclerosis múltiple’, prendió las alarmas en la gente, Yolanda no lo había dicho si es que tiene esa enfermedad o no” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante señaló que aunque no ha hablado con Enrique Gou, si sabe que el productor pensó que todo el mundo sabía sobre la enfermedad de Yolanda Andrade.

Pese a que considera que si fue una indiscreción, Gustavo Adolfo Infante cree que Enrique Gou no lo hizo por maldad.

“Dice Enrique que él pensaba que ya todo el mundo lo sabía, yo no he hablado con Enrique Gou, pero si me parece una indiscreción de Enrique, no fue por mala voluntad, no tiene por qué hacerlo” Gustavo Adolfo Infante