Yolanda Andrade lamentó profundamente la muerte de su mejor amigo Jorge Kahwagi, a quien le agradeció el apoyo constante que le brindó con sus complicaciones de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade reconoció que fue un golpe directo a corazón la muerte de Jorge Kahwagi.

“Hoy me desperté con esta pena en mi alma y corazón. Mi mejor amigo. Mi Kawachón, te amo. Gracias a Dios siempre te lo dije. Y gracias por todos los momentos vividos, en dolor, risas y anécdotas. Me duele demasiado el corazón. Gracias por cuidar de mi salud. Abrazo al corazón de tu mamá y de tus hermanas. La Virgen de Guadalupe te tiene en sus brazos” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Jorge Kahwagi mantuvieron una sólida amistad que duró más de dos décadas, luego de que se conocieron a principios de los años 2000 a través de amigos en común.

Con este emotivo mensaje Yolanda Andrade despide a Jorge Kahwagi

Yolanda Andrade compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida a Jorge Kahwagi, a quien se refirió cariñosamente como su “mejor amigo” y “Kawachón”.

Yolanda Andrade despide a Jorge Kahwagi (@yolandaamor / Instagram )

En su publicación en Instagram, Yolanda Andrade reconoció que tenía un profundo dolor luego de que despertó con “esta pena en mi alma y corazón”.

La conductora agradeció por todos los momentos que vivieron juntos, valorando los más de veinte años de amistad que compartieron.

Le dedicó un agradecimiento especial por el apoyo que le brindó en sus momentos médicos complicados.

Yolanda Andrade envió sus condolencias a la familia de Jorge Kahwagi y se mostró convencida de que el político y exboxeador ya se encuentra con la Virgen de Guadalupe.

Así fue la relación de Yolanda Andrade con Jorge Kahwagi

La relación entre Yolanda Andrade y Jorge Kahwagi fue una amistad sólida de más de dos décadas, caracterizada por la cercanía y el apoyo mutuo.

Se conocieron a principios de los años 2000 por medio de amigos en común dentro del medio del espectáculo, formando parte de un grupo de allegados en el que también figuraba Roberto Palazuelos.

A diferencia de otras relaciones de la conductora que estuvieron expuestas al escrutinio o a la polémica mediática, su amistad con Kahwagi se mantuvo con un perfil reservado.

Durante las complicaciones médicas que Yolanda atravesó en los últimos años, Kahwagi estuvo constantemente al pendiente de ella y respaldó el cuidado de su salud, empatizando además por las situaciones delicadas de salud que ambos vivieron.

Ambos compartieron múltiples anécdotas en el entretenimiento, destacando entre sus coincidencias el haber sido participantes del reality show Big Brother VIP en distintas temporadas.