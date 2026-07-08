Yolanda Andrade compartió que sufrió una nueva recaída de salud debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece desde 2025, además de las cefaleas en racimos que constantemente la afectan.

En un video difundido en redes sociales, la conductora de 54 años apareció con un parche en el ojo izquierdo y explicó que ahora la enfermedad de ELA le impacta en esa zona, además de costillas y otras partes del cuerpo.

Pese al dolor, Yolanda Andrade mantuvo su sentido del humor y un mensaje positivo.

Yolanda Andrade comparte que tuvo una recaída por la ELA que padece

Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales con un parche en el ojo izquierdo con un mensaje que le habría mandado a una de sus hermanas y luego compartió públicamente.

En este video se ve a Yolanda Andrade acostada y sincerándose sobre cómo estaba transcurriendo su día, por lo que compartió que tuvo una nueva recaída por la ELA, afectándole ahora su ojo izquierdo.

Asimismo, dijo que el dolor de cabeza por la cefalea en racimos no la hizo sentirse bien ese día.

Sumado a ello, la conductora también le confesó que no solo es la cabeza, sino las costillas y otras partes de su cuerpo la que no la estaban haciendo sentirse bien. Sin embargo, Andrade no dejó su sentido del humor y se refirió a ello como “carrocería” descompuesta.

Pese a la recaída que Yolanda Andrade compartió que tenía, predicó con fe que para el siguiente día iba a sentirse mejor, lo que muchos han traducido como el que la conductora siempre se mantiene positiva.

“Aquí estoy hermana, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy si me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo, muy cabrón. Mi cabeza está sufriendo mucho dolor, bueno, mi cabeza, mis costillas, mi todo la carrocería”. Yolanda Andrade, conductora.

kk