Rauw Alejandro ya sería papá, según reportes de un programa de espectáculos que le aseguró una relación estable desde hace dos años.

Tras su ruptura con Rosalía en 2023, Rauw Alejandro ha mantenido su vida amorosa alejada de los medios.

El cantante tendría pareja oficial desde hace dos años y viviría con la joven puertorriqueña en Nueva York, donde han mantendio una relación al margen de los medios.

Rauw Alejandro, cantante y compositor de Puerto Rico (FB: Rauw Alejandro )

Rauw Alejandro habría sido padre por primera vez

El periodista Alex Rodríguez reveló que Rauw Alejandro habría sido padre por primera vez hace dos semanas.

Supuestamente, Rauw Alejandro tiene una relación estable desde hace dos años con una joven que conoció en Puerto Rico.

Actualmente, Rauw Alejandro y su novia viven en Nueva York, se mantienen alejados del ojo público y la joven acompaña al cantante en todas sus presentaciones.

Rauw Alejandro habría conocido a su actual pareja poco después de que terminó con Rosalía.

La joven puertorriqueña era estudiante cuando conoció al cantante, hace dos años.

El cantante no ha manifestado nada sobre su supuesta nueva paternidad y la última publicación que hizo en redes sociales fue sobre el Red Bull Chapters.

El equipo de Rauw Alejandro trató de que no se filtrara el nacimiento de su bebé

Según Alex Rodríguez, Rauw Alejandro y su pareja mantuvieron el embarazo en secreto y solo su círculo cercano sabía que serían padres.

El equipo de Rauw Alejandro procuró que nadie supiera que ya era papá, pero al final la información se dio a conocer.

Rauw Alejandro y su equipo no se han manifestado por esta noticia, por lo que no se ha confirmado que el cantante sea padre o el sexo del supuesto bebé.

Sin embargo, Alex Rodríguez asegura que Rauw Alejandro está encantando con el nacimiento de su bebé.