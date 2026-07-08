Yolanda Andrade reapareció con un video en redes sociales donde generó preocupación por su alarmante estado de salud:

Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo. Mi cabeza está sufriendo mucho dolor. Bueno, mi cabeza, mis costillas, todo". Yolanda Andrade, personalidad de televisión

Con dificultades para hablar y con la voz claramente afectada, Yolanda andrade reveló que tuvo que guardar reposo ante el intenso dolor y confiando que en próximos días habría mejoría.

Siendo todo lo anterior motivo suficiente para que los fans de la actriz y conductora extendieran una oración por su salud y múltiples mensajes de apoyo.

Yolanda Andrade y su lucha contra el ELA

Desde el 2023, Yolanda Andrade ha luchado contra constantes recaídas de salud que la han obligado a retirarse esporádicamente de la televisión.

Fue hasta finales de 2025 que la actriz y presentadora reveló estar enfrentando un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Yolanda Andrade, conductora. (@MontseYJoe)

Muchos de los síntomas que manifiesta Yolanda Andrade son por la ELA, padecimientos con los que ha tenido que vivir los últimos años.

Sin embaergo, más recientemente también se dio a conocer que se le “ramificó” un nuevo padecimiento que le genera los fuertes dolores de cabeza y el malestar en el ojo del que Andrade habla en su video.

Y aunque suele reincorporarse a algunos de sus proyectos tras momentos de recuperación, siempre genera preocupación por los cambios físicos de la enfermedad por ELA.

Andrade ha compartido públicamente fases de su proceso, esto con el fin de visibilizar las experiencias de las personas que enfrentan diagnósticos similares al suyo.

La actriz también cuenta con el constante apoyo de su compañera de trabajo Montserrat Oliver, quien suele externar preocupación y a veces habla del estado de su amiga.

En mayo pasado, Oliver lamentó que Yolanda Andrade tuviera que ausentarse de nueva cuenta del programa, confesando que no estaba bien de salud.