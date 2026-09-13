Yolanda Andrade utilizó sus redes sociales para solicitarle a Gala Montes un encuentro privado, para que puedan hablar luego de la polémica que se ha generado por su estado de salud mental.

“Y solo quiero escucharte y hablar contigo. Te quiero decir una cosa, nada más, pero en persona” Yolanda Andrade

Tras el controversial paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos México, Yolanda Andrade le enfatizó su valor personal y le ofreció un espacio para ser escuchada fuera del escrutinio mediático.

Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta oficial por parte de Gala Montes ante la invitación de Yolanda Andrade, quien enfrenta serias complicaciones de salud derivadas de una enfermedad neurodegenerativa.

Yolanda Andrade busca a Gala Montes para hablar tras especulaciones sobre su estado mental

Yolanda Andrade envió un mensaje público a través de sus historias de Instagram para ofrecer su respaldo a Gala Montes tras las críticas y especulaciones surgidas por su salida de La Casa de los Famosos México.

Ahora es YOLANDA ANDRADE quien quiere hablar con GALA MONTES y a través de sus redes sociales publicó este MENSAJE, para contactar a GALA pues quiere hablar con ella personalmente. Recordemos que YOLANDA también fue víctima de las drogas y el alcohol. #ElAnexo pic.twitter.com/w79TWloD8V — Doña Carmelita (@CarLon_2020) September 12, 2026

La conductora explicó que recurrió a las redes sociales porque pensó que su recado le llegaría más rápido que los mensajes privados a los que no había obtenido respuesta.

“Te he estado escribiendo para platicar, ya no de lo mismo y de todo el desmadre que hay” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade le enfatizó a Gala Montes su valor personal y le recordó que es una mujer muy fuerte.

“Tú vales mucho la pena y eres una vieja con muchos huevos” Yolanda Andrade

La conductora destacó que estaba dispuesta a hablar con Gala Montes cuando ella quisiera, sin embargo, destacó que si no quería hacerlo no había problema.

Yolanda Andrade no dudo en mostrarle su cariño a Gala Montes frente a toda la polémica que se ha generado.

“Si quieres hablarlo, estoy a tus órdenes. Si no, no hay pedo. La vida sigue. Te quiero” Yolanda Andrade

¿Gala Montes ya le respondió a Yolanda Andrade?

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido una respuesta pública ni ha hecho referencia directa al mensaje enviado por Yolanda Andrade.

De igual forma, tampoco se ha confirmado si aceptará la invitación de reunirse con ella en privado.

Posterior al recado de la conductora, Gala reapareció en redes sociales mostrando un cambio de imagen y pidió a sus seguidores que no la molestaran mientras se preparaba para ver una pelea de boxeo, sin hacer ninguna mención sobre Andrade.

En medio de la polémica, Gala Montes ha realizado algunas declaraciones en la que ha desmentido versiones que aseguraban no se encontraba bien.

De manera irónica respondió a las especulaciones sobre su estado de salud mental, expresando: “Estoy enfocada en mis brotes psicóticos”.

Además, subrayó que no considera obligatorio dar explicaciones públicas sobre sus tratamientos ni sobre su proceso de recuperación.

Reconoció en sus publicaciones que consume sustancias ilegales, señalando que esta situación comenzó a raíz de que su hermana no le permite ver a su sobrina.