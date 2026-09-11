En 2018, Zyanya Barceló acusó a Óscar Mario Beteta de utilizar a sus empleados para arrebatarle violentamente a su hijo menor, Alonso, en la zona de Santa Fe.

Zyanya Barceló denunció un presunto abuso de poder e influencias políticas de Óscar Mario Beteta que habrían provocado la desactivación irregular de la alerta Amber.

Tras la muerte de Óscar Mario Beteta, se han revivido denuncias por parte de sus exparejas por violencia intrafamiliar destacando agresiones físicas, verbales y emocionales.

Esto se sabe sobre la denuncia de Zyanya Barceló contra Óscar Mario Beteta en 2018

El 23 de octubre de 2018, alrededor de las 2:00 p.m. en la zona de Santa Fe (Cuajimalpa), la modelo Zyanya Barceló sufrió la sustracción de su hijo Alonso, de 1 año de edad.

Exesposa de Óscar Mario Beteta recuerda años de violencia intrafamiliar tras su muerte (@fnm_ong / X )

De acuerdo con sus declaraciones ante el Ministerio Público, el chofer de Óscar Mario Beteta (identificado como Marco Antonio León Hinojosa) y la nana (Georgina Cruz Soria) forcejearon con ella y le arrebataron al bebé de los brazos.

Cuando Barceló intentó detener la huida colocándose frente a la camioneta, el chofer le aventó el vehículo para atropellarla, obligándola a apartarse.

A raíz de estos hechos, Zyanya Barceló denunció a su exesposo, el periodista Óscar Mario Beteta, acusándolo de sustracción de menores, violencia de género, violencia familiar y abuso de poder.

Además de la vía legal, difundió el caso a través de redes sociales e Instagram solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar al menor y recuperar a su hijo.

Tras la denuncia formal, las autoridades activaron inicialmente una Alerta Amber para la búsqueda del menor.

Sin embargo, Barceló denunció que dicha alerta fue rápidamente desactivada debido a las influencias políticas y de poder del comunicador. Asimismo, señaló que las autoridades no actuaron en contra del chofer que intentó arrollarla.

¿Qué pasó con la denuncia de Zyanya Barceló contra Óscar Mario Beteta en 2018?

El caso derivó en un conflicto prolongado en tribunales, en el transcurso del conflicto se intentó promover un juicio en contra de Zyanya Barceló para presentarla como la victimaria, pero una jueza rechazó darle seguimiento a dicho proceso.

Zyanya Barceló denunció de manera reiterada que sus procesos legales se toparon con una muralla de influencias mediáticas y políticas.

Acusó que el comunicador presuntamente utilizó su poder para congelar las carpetas de investigación y dilatar las audiencias, provocando que el caso penal quedara prácticamente congelado en los ministerios públicos.

Debido a la falta de avances, Zyanya Barceló optó por llevar su denuncia al plano mediático.

Zyanya Barceló y Óscar Mario Beteta se casaron en 2014, tuvieron tres hijos: Óscar Mario, Santiago y María José Beteta Barceló.

Tras el fallecimiento de Óscar Mario Beteta el 9 de septiembre, la denuncia de Zyanya Barceló volvió a cobrar relevancia generando un debate sobre las deficiencias del sistema judicial mexicano ante casos de violencia de género.