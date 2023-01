Yeri Mua, influencer de 20 años de edad, lanza verdades e indirectas a su ex Brian Villegas a través de la nueva canción de Shakira.

Si hay alguien en el mundo que sabe lanzar indirectas como nadie, definitivamente esa persona sería Shakira, de 45 años de edad.

Pues desde su separación con Gerard Piqué, se ha encargado de cantarle sus verdades a través de su música. Dándonos éxitos como “Monotonía” y “Te Felicito”.

Ahora es el turno de Yeri Mua quien, inspirada en Shakira, también ya aprovechó la oportunidad para cantarle indirectas a su ex.

Yeri Mua aprovechó la nueva canción de Shakira para cantarle sus verdades a Brian Villegas, el ex de la influencer.

Y es que el 11 de enero por fin salió a la luz el nuevo material de Shakira SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53.

El cual, por la letra, es claramente otra indirecta a Gerard Piqué, quien le fue infiel a la cantante con Clara Chía.

Yeri Mua le canta sus verdades a su ex con canción de Shakira (Instagram | Captura de pantalla)

Del mismo modo, Yeri Mua sufrió una infidelidad por parte de su ex, Brian Villegas. Motivo por el cual terminó su relación con él.

Por lo que el nuevo éxito de Shakira le viene como anillo al dedo, pues no podría sentirse más que identificada con la cantante.

“Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú” es el coro de la nueva canción de Shakira, una de las partes que Yeri Mua le canta a su ex.

Otra parte de la canción que resulta bastante icónica, y es aquella que dice:

“Te creíste que me heriste, pero me hiciste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira