Shakira es una muy creativa cantante, pues ahora que es más que evidente que sus últimas canciones fueron para Gerard Piqué, nos percatamos que en total son 10 las que le dedica.

Tal vez en este momento Gerard Piqué -de 35 años de edad- se está dando de topes al darse cuenta que no fue tan buena idea un romance con una cantante como Shakira.

Pues lo que primero fue miel sobre hojuelas, ahora es Shakira -de 45 años de edad- demostrando su talento como cantautora balconeando al padre de sus hijos.

Shakira en la sesión con Bizarrap. (YouTube/ Bizarrap / Tomada de video)

Te contamos la historia de Shakira y Gerard Piqué en 10 canciones; desde que el amor inició hasta la deuda en Hacienda que el futbolista le dejó.

Con 10 canciones Shakira escribió su historia con Piqué

Si algo está quedando claro con las últimas canciones de Shakira es que al ser cantautora usa sus composiciones para externar sus sentimientos, sea lo que sea.

Y tal vez Gerard Piqué no vio que el serle infiel a Shakira podría traerle como consecuencia un sin fin de composiciones con su nombre entre líneas.

Pero como no todo fueron momentos abrumadores en su relación, Shakira comenzó escribiéndole al futbolista la forma en que sus ojos azules la hipnotizaron aquel 2010.

Así que te compartimos las 10 canciones que Shakira escribió para Gerard Piqué desde que se conocieron en el Mundial de Sudáfrica en 2010:

“23″

“Dare (La, La, La)”

“Broken Record”

“Me enamoré”

“Toneladas”

“La bicicleta”

“Amarillo”

“Te felicito”

“Monotonía”

Music Sessions 53

Shakira y Gerard Piqué (Agencia México)

Y si bien Shakira no menciona directamente a Gerard Piqué en sus canciones, sí describe sus ojos azules, su bárbara, los hijos que quería con él y hasta la edad del futbolista cuando lo conoció.

Shakira le escribió 10 canciones a Gerard Piqué y aquí te contamos en qué etapa se encontraban

Shakira no solo dedicó canciones a la traición de Gerard Piqué, desde que lo conoció este fue la musa de la barranquillera, llegando a componerle 10 éxitos.

Y como ya te dimos la lista de las 10 canciones que le escribió, ahora te decimos qué verso es dedicado al futbolista y en qué etapa de su relación se encontraban.

Aunque algunos creen que “Me enamoré” es la primera canción que Shakira le dedicó a Piqué, otros aseguran que fue “23″, que es donde narra cómo se conocieron.

“23″ narra la etapa del flechazo entre ambos, siendo el 2010 cuando Shakira conoció a Piqué, cuando el futbolista tenía 23 años de edad.

Incluso ella llama “destino” al que fuera a cantar el “Waka Waka” al Mundial de Fútbol de Sudáfrica donde vio por primera vez al padre de sus hijos.

“Hace un par de años me encontraba sola … pero entonces me miraste con tus ojos azules y mi agnosticismo se convirtió en polvo… siempre y cuando tú me ames, siempre y cuando nos tengamos el uno al otro. Desde el momento en que te conocí, supe que teníamos algo en común… ¿crees en el destino? porque yo sí, al igual que lo hice en aquel entonces cuando apenas tenías 23″. Letra de "23" canción de Shakira.

Luego de esta canción, se podría deducir que Shakira le compuso “Me Enamoré”, que es una melodía que describiría su primera cita y encuentro romántico.

“Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer, pensé ‘este todavía es un niño, ¿pero qué le voy a hacer?’, es lo que andaba buscando… Me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré. Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita. Un mojito dos mojitos, mira que ojitos bonitos… Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par… lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo, nos vamos entusiasmado, todo nos va resultando….”. Letra de "Me Enamoré" de Shakira.

Enseguida vienen canciones como “Dare (La, La, La)”, “Toneladas”, “La Bicicleta” y “Amarillo”, mismas que narran su vida y enamoramiento de Piqué.

Estos son algunos de los versos de estas canciones que Shakira le dedicó:

“Toda mi vida tarde hasta que apareciste en el momento justo… cuando tus ojos me emborracharon yo estaba sobria… tus ojos españoles azules son mi testigo”. Letra de "Dare (La, La, La)", de Shakira.

“Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz y me das toneladas masivas de amor…”. Letra de "Toneladas" de Shakira.

“El mundo lo sabe, no es un tabú, es tan irreal lo que me hace extrañar así cuando no estás, lo que me hace idolatrarte así… tu amor es un arcoiris de colores.”. Letra de "Amarillo" de Shakira.

“Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona… Que si Piqué algún día le muestras Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona…”. Letra de "Bicicleta" de Shakira y Carlos Vives.

Por otra parte, “Broken Record” hablaría de una crisis en el romance de Shakira y Piqué, pues parece ser que él estaría dudoso de que fuera el verdadero amor de la colombiana.

“Soy más vieja que tú, pero tú eres el más sabio, eres paciente como ningún otro que ha estado conmigo. Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado. Necesito que creas en mi amor, me siento como un disco rayado y te lo he dicho 700 veces no necesito seguir buscando, mi búsqueda se ha terminado”. Letra de "Broken Record" de Shakira.

Cabe destacar que la mayoría de estas canciones vienen en su disco “El Dorado” que lanzó en 2017.

Finalmente está “Te Felicito”, “Monotonía” y la sesión que tuvo con Bizarrap, donde Shakira narra su ruptura con Piqué y su pensar actual de lo que se dice sobre ellos.

Con información de ‘El Financiero’ y ‘Marca Claro’.