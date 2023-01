Shakira destrozó el internet ayer con la canción en la que habla de su ruptura con Gerard Piqué, quien ya rompió el silencio a través de redes sociales.

Luego de esa canción que un una de sus estrofas dice “ sal... Piqué ”, el ex futbolista y campeón del mundo en 2010 lanzó una polémica publicación en la que asegura que “la vida es maravillosa”.

“Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa ”, escribió Gerard Piqué.

Pero no sólo eso, también añadió un emoji con cara de payaso, lo que muchos han considerado son muestras de “ardido” por la letra de la cantante sudamericana.

En la canción, Shakira le da un “repasón” a Piqué por todas las desavenencias vividas a su lado durante la longeva relación que sostuvieron.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

Gerard Piqué rompe con Shakira

Pese a que lucía como uno de los matrimonios mediáticos más sólidos, Gerard Piqué y Shakira se separaron a mediados del 2022.

Cabe señalar que Gerard Piqué y Shakira comenzaron su relación en 2010 y procrearon dos hijos . Ellos también han sido motivo de discordia en la expareja, dado que el futbolista pidió la custodia.

Según la llamada “prensa del corazón”, el otrora zaguero del FC Barcelona le fue infiel a la cantante colombiana, lo cual desató la ruptura.

Clara Chía, quien salió embarrado en la canción de Shakira, sería la mujer con la que Piqué le fue infiel.

Tal hecho le trajo severas críticas al exdefensa, pues clara Chía es 15 años menor que él y 22 menor que Shakira.

¿Qué dice la canción de Shakira en contra de Gerard Piqué?

Vaya que la canción que Shakira presentó con Bizarrap tiene varias referencias a Gerard Piqué e, inclusive, a Clara Chía, su actual pareja.

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción / Tanto que te las das de campeón / Y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, es como inicia la pieza.

Y luego menciona: “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’ / Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе' / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”, esto en clara alusión a Piqué.

Por si no bastara, la colombiana agrega: “Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Al referirse a Clara Chía, Shakira fue punzante: “Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Claramente / Es igualita que tú”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok