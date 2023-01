La tiradera de Shakira y BZRP a Gerard Piqué, se ha convertido en el tema del momento, tanto que hasta Antonio de la Rua ya reaccionó.

El estreno de la tiradera de Bizarrap -también conocido como BZRP- de 24 años de edad y Shakira de 45 años de edad, era uno de los más esperados.

Pues en la canción, Shakira da muchas indirectas hacia su expareja, el futbolista de 35 años de edad, Gerard Piqué.

Sin embargo y lo que muchos no se esperaban es qué, entre las reacciones que se han hecho virales, también esté la de la ex pareja de Shakira, Antonio de la Rua de 48 años de edad.

Cabe recordar que Shakira y Antonio de la Rua estuvieron juntos poco más de 10 años, en donde la cantante también se inspiró para componerle muchas canciones -’Te aviso, te anuncio’-; pero nada como la tiradera hacia Gerard Piqué.

Cabe mencionar que hace unas semanas, se dio a conocer que Antonio de la Rua comenzó a seguir a Shakira en Instagram.

Los jóvenes: Shakira destruyó a pique



Los old pensando en lo que está lejos de sus mejores canciones de venganza como "te aviso te anuncio" q le dedicó a Antonito pic.twitter.com/Gt8GRObhoK — L (@L34NR) January 12, 2023

Antonio de la Rua reacciona a la tiradera de Shakira y BZRP contra Gerard Piqué (Especial )

¿Cuál fue la reacción de Antonio de la Rua tras la tiraera de Shakira y BZR a Gerard Piqué?

Luego de que se anunciara la tiradera que se vendría contra Gerard Piqué por parte de BZRP y Shakira, uno de los primeros en reaccionar fue Antonio de la Rua.

Pues Antonio de la Rua, quien fuera representante y pareja de Shakira por 11 años , fue uno de los primeros en darle like a la publicación de Shakira en donde anunciaba su nueva canción.

Algo que sorprendió a los fans de Shakira pues, como muchos sabrán, tras romper con su romance con Antonio de la Rua, se fueron a una batalla legal.

Aquí el abogado pedía el 18% del trabajo que hizo como el representante de Shakira mientras estuvieron juntos.

Después de romper con Antonio de la Rua y tras muchos rumores, en 2011 Shakira confirmó su romance con Gerard Piqué, a quien conoció en el Mundial del 2010 .

Y aunque las cosas no terminaron tan bien entre Shakira y Antonio de la Rua, cuando el ex presidente de Argentina y padre del abogado murió en julio del 2019, la colombiana dedicó unas palabras a su ex suegro, Fernando de la Rua.