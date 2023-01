Yeri Mua está decidida a abrir su cuenta de Twitch con tal de demostrarle a sus haters que puede triunfar en la plataforma de streaming.

Y es que durante los últimos días la influencer de 20 agitó a sus seguidores y haters de Twitter cuando les planteó la posibilidad de incursionar en el mundo de Twitch.

Cabe destacar que Twitch es una plataforma a través de la cual regularmente los streamers hacen transmisiones en directo para la comunidad gamer.

Motivo por el cual los haters de Yeri Mua no dudaron en criticarla por si quiera haber pensado que era buena idea abrir su cuenta de Twitch.

Yeri Mua en Twitter propone a sus seguidores abrir su cuenta de Twitch (Twitter | Captura de pantalla)

Yeri Mua quiso entrar a Twitch peros sus haters la atacaron

El pasado 29 de enero de 2023 se llevó a cabo la segunda edición de los Premios ESLAND, evento que tal vez motivó a Yeri Mua a querer abrir su cuenta de Twitch.

Los Premios ESLAND reconocer a los mejores streamers de Twitch a través de varias categorías tales como: Mejor Trayectoria, Roleplayer del Año o Mejor Streamer del Año.

Por lo que los haters de Yeri Mua no tardaron en decirle que su tipo de contenido no tenía cabida en Twitch y no tenía que ver con la comunidad gamer, ya que ella “ sólo sabe vivir del chisme y la polémica”.

Haters de Yeri Mua la atacan por querer abrir su cuenta de Twitch (Twitter | Captura de pantalla)

Y es que el el contenido en el cual se especializa Yeri Mua es principalmente de moda, belleza y vida cotidiana.

Por lo que muchas de sus seguidoras prefirieron recomendarle a la influencer que mejor se quedara en Facebook, ya que en la red social ya le iba bastante bien.

Pero hubo también otra parte que le tuiteó a Yeri Mua que, aunque lo intentara, la iban a banear en poco tiempo más que nada por ser una plataforma más estricta que Facebook.

Seguidores de Yeri Mua le recomiendan quedarse en Facebook (Twitter | Captura de pantalla)

Yeri Mua va a entrar a Twitch para darle una lección a sus haters; que “se la pelan”, les dice

Y como Yeri Mua es conocida por siempre tener una respuesta para sus haters, les dio a conocer que va a entrar a Twitch con tal de darles una lección.

Pues tras toda la cantidad de comentarios negativos que recibió, ahora Yeri Mua está más que convencida para dar el salto a Twitch .