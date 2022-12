Yeri Mua tendría problemas económicos por culpa de su ex, a quien acusa de deberle más de 1 millón de pesos. Será que ¿fue la sugar de Brian Villegas?

La ruptura de Brian Villegas y Yeri Mua -de 21 años de edad- ha provocados varios escándalos, como la pelea que tuvieron en un antro de Veracruz, donde los amigos de ella resultaron lesionados.

Ahora, la reina del Carnaval de Veracruz 2022, acusa a su expareja de deberle una gran suma de dinero y ponerle condiciones para regresarlo.

Fue a través de un en vivo en Facebook, donde Yeri Mua acusa a Brian Villegas -de 28 años de edad- de aprovecharse de su confianza y amor.

Esto, para quitarle grandes sumas de dinero que ascienden a más de un millón de pesos.

Yeri Mua reveló en su en vivo que durante su relación con Brian Villegas, le confió su dinero y su ex se aprovechó:

“Por mucho tiempo te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero, me exprimiste”, reclamó.

Yeri Mua destacó que en su relación ella era la del dinero y le pagaba viajes y lujos a Brian Villegas.

Además, la veracruzana menciona que Brian Villegas tenía el control de todas sus tarjetas bancarias y hasta la fecha tiene en su poder una.

“¿Quién era tu sugar? acuérdate (...) Tú eres el que no me ha pagado ni un peso, tú eres quien dijo que me va pagar en tres meses y solo lo que tú me quieres pagar. Hiciste negociaciones con otras personas con mi imagen”

Yeri Mua