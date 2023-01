El exnovio de Yeri Mua, Brian Villegas, se disculpa públicamente por serle infiel y asegura que ya no quiere tener más problemas luego de todas las críticas que ha recibido en las redes sociales.

En diciembre de 2022 Yeri Mua de 20 años de edad anunció que había decidido terminar su relación con Brian Villegas de 28 años de edad luego de que se difundió un video donde se reveló una infidelidad por parte de él.

Tras la controversia que se generó, Yeri Mua confesó que su exnovio le debía un millón de pesos. Brian Villegas fue tachado de mantenido, pero ahora el influencer quiere dejar atrás los problemas y muestra que ya pagó su deuda.

Desde que se destapó su infidelidad, Brian Villegas ha recibido un sinfín de críticas por haber traicionado a Yeri Mua, pues usuarios le recordaron que la influencer le había ayudado mucho.

Cansado de todas las críticas, Brian Villegas compartió un video en donde se disculpa públicamente con Yeri Mua por haberle sido infiel.

A un mes de que finalizaron su relación, Brian Villegas reconoció que no se había disculpado con Yeri Mua por sus acciones que quedaron expuestas en el video que se viralizó.

“También te quiero pedir disculpas públicamente, porque creo que es algo que no he hecho. Por las situaciones que te hice pasar, por lo último que viste en ese video bailando con esa chica”

Brian Villegas puntualizó que le parecía importante disculparse para poder cerrar su historia con Yeri Mua y de esta manera seguir adelante con su vida.

Sin embargo, Brian Villegas aprovechó su video para justificar sus acciones al señalar que se encontraba borracho y que no quería que lo grabaran.

“Se me salió de control, créeme que no quería que me grabaran, que no quería estar en esa situación, estaba muy tomado y no me voy a justificar el error lo hice y te quiero pedir disculpas públicamente por la situación que te hice pasar”

Brian Villegas