Brian Villegas ya entendió la indirecta de Yeri Mua y se enojó, pues ahora escribió en su cuenta de Twitter: “ya soporté mucha mamada”, dice.

Shakira se convirtió en la patrona de las rupturas y Yeri Mua siguió su ejemplo para cantarles sus ‘verdades’ a Brian Villegas, de 28 años de edad.

Yeri Mua, de 20 años de edad, aprovechó la nueva colaboración de Shakira con Bizarrap, para enviar indirectas a su expareja.

Pero Brian Villegas no soportó y compartió un contundente mensaje en Twitter, donde amenazaba contar ‘verdades’ de Yeri Mua.

Brian Villegas se indignó por la indirecta de Yeri Mua, al punto que amagó con hablar de un tema, que pocos sabían.

Incluso el también conocido como ‘Paponas’, realizaría un live para hablar sobre Yeri Mua; pero todo le salió mal.

La reina del Carnaval de Veracruz 2022, no tardó en arremeter contra Paponas; pues al parecer su ex habló mal de su amigo Kunno.

Fue ahí donde se desató una ola de tuits donde Yeri Mua reveló que, presuntamente, Brian Villegas la llegó a golpear.

Según Yeri Mua, el 17 de octubre de 2021, Brian Villegas la agredió físicamente y contaría con pruebas.

Por si fuera poco, la influencer contó que un amigo estuvo a punto de difundir videos de ella, porque Brian Villegas le prestó su computadora.

“Justo ahora acabo de encontrar una conversación en la que aceptaste haberme golpeado y te justificaste con “yo no te he golpeado a puños”. Tu dices si quieres que por fin saque una prueba y peor, tu propia confesión”

Luego de que Yeri Mua denunciara en Twitter que Brian Villegas la golpeó, el Paponas ya se pronunció.

Brian Villegas cree que ya no podría quedar peor y asegura que Yeri Mua lo está hostigando; también le pide a su exnovia que acuda a denunciarlo.

“Si sufriste maltrato, denuncia y muestra las pruebas. No metas a gente que tú misma me contaste cosas que los van a perjudicar”

En su cuenta de Instagram, Brian Villegas acusa a Yeri Mua de no superarlo y seguir hablando de él.

Por otro lado, Yeri Mua expresó en su cuenta de Instagram, que ya está cansada de Brian Villegas; pero sí piensa comenzar un proceso legal contra él.

“Este tema queda cerrado en redes, pero legalmente este tema no está cerrado, esto va seguir y no me voy a quedar tranquila hasta que él pague cada una de las cosas que hizo, porque me maltrató, sufrí violencia”

Yeri Mua