Yeri Mua -de 23 años de edad- publicó un tuit sobre un hombre “saliendo del clóset”, el cual muchos sintieron que iba para Aaron Mercury.

Aaron Mercury -de 24 años de edad- ha generado especulaciones sobre su orientación sexual y un comentario de Yeri Mua avivó los rumores.

Yeri Mua habló de un hombre “saliendo del closet” y creen que es Aaron Mercury

Aaron Mercury ha generado polémica en redes sociales tras estar en La Casa de los Famosos México 2025 y hasta Yeri Mua se involucró en los chimes, sin querer.

Yeri Mua compartió un tuit donde decía: “No necesita salir del closet, es obvio”.

Yeri Mua habla de un hombre que "salió del closet" y creen que habla de Aaron Mercury (X/@yerimua)

Los seguidores de Yeri Mua no tardaron en especular que la cantante se refería a Aaron Mercury.

Incluso, los fans de Aaron Mercury le pidieron que dejara de “meterse en la vida de los demás”.

Yeri Mua se hartó de los malos comentarios y aclaró que ella no hablaba de Aaron Mercury.

“Estaba hablando con mi amiga de un wey mega mayate de nuestro pueblo y llegaron las obsesionadas con los nombres. Neta cómo les hago entender que esa madre fue hace dos años”. Yeri Mua

La cantante mencionó que a ella no le interesaba hablar de Aaron Mercury , pues su relación terminó hace dos años.

Incluso, Yeri Mua dijo que no estaba al pendiente de La Casa de los Famosos México y que si fuera fan, sería “team Abelito”.

Yeri Mua niega que haya hablado de Aaron Mercury (X/@yerimua)

Por esta razón creen que Yeri Mua hablaba de Aaron Mercury y su “salida del closet”

Aaron Mercury ha sido shippeado con Elaine Haro -de 22 años de edad- pero, la pareja favorita de La Casa de los Famosos México 2025 no es con la actriz.

Los fans del reality han relacionado a Aaron Mercury con Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- con quien mantiene una relación cercana.

Incluso, los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 han hecho videos en los que, supuestamente, Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris buscan estar juntos siempre.