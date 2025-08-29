Yeri Mua -de 23 años de edad- publicó un tuit sobre un hombre “saliendo del clóset”, el cual muchos sintieron que iba para Aaron Mercury.
Aaron Mercury -de 24 años de edad- ha generado especulaciones sobre su orientación sexual y un comentario de Yeri Mua avivó los rumores.
Yeri Mua habló de un hombre “saliendo del closet” y creen que es Aaron Mercury
Aaron Mercury ha generado polémica en redes sociales tras estar en La Casa de los Famosos México 2025 y hasta Yeri Mua se involucró en los chimes, sin querer.
Yeri Mua compartió un tuit donde decía: “No necesita salir del closet, es obvio”.
Los seguidores de Yeri Mua no tardaron en especular que la cantante se refería a Aaron Mercury.
Incluso, los fans de Aaron Mercury le pidieron que dejara de “meterse en la vida de los demás”.
Yeri Mua se hartó de los malos comentarios y aclaró que ella no hablaba de Aaron Mercury.
“Estaba hablando con mi amiga de un wey mega mayate de nuestro pueblo y llegaron las obsesionadas con los nombres. Neta cómo les hago entender que esa madre fue hace dos años”.Yeri Mua
La cantante mencionó que a ella no le interesaba hablar de Aaron Mercury, pues su relación terminó hace dos años.
Incluso, Yeri Mua dijo que no estaba al pendiente de La Casa de los Famosos México y que si fuera fan, sería “team Abelito”.
Por esta razón creen que Yeri Mua hablaba de Aaron Mercury y su “salida del closet”
Aaron Mercury ha sido shippeado con Elaine Haro -de 22 años de edad- pero, la pareja favorita de La Casa de los Famosos México 2025 no es con la actriz.
Los fans del reality han relacionado a Aaron Mercury con Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- con quien mantiene una relación cercana.
Incluso, los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 han hecho videos en los que, supuestamente, Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris buscan estar juntos siempre.