Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 el pasado domingo 31 de agosto, Mariana Botas asegura que la sudadera y ella dieron más contenido “y soporten”.

Y es que en su programa Envinadas , Mariana Botas de 35 años de edad habló sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2025 y el famoso tema de la sudadera de Aldo de Nigris.

Mariana Botas dice que ella y la sudadera dieron más contenido en La Casa de los Famosos 2025

Durante su programa en YouTube Envinadas, Mariana Botas aclaró a sus compañeras Daniela Lujan y Jessica Segura el tema de la sudadera de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025.

Pues Mariana Botas cree que ella y la sudadera dieron más contenido en La Casa de los Famosos México 2025 que muchos de los integrantes:

“Yo y la sudadera dimos más contenido que muchos de los que están adentro, y soporten” Mariana Botas

Además Mariana Botas comentó que recibió un hate innecesario por el tema de la sudadera de Aldo de Nigris de 26 años de edad, pues asegura que ella jamás lo vio como algo malo.

Sin embargo, al salir de La Casa de los Famosos México 2025, ella vio todo el hate que se hizo en su contra por el tema de la sudadera.

“Yo entré siendo genuina. Es algo que Mariana hubiera hecho en un campamento, en la vida, en la gira del teatro o sea, yo fui yo todo el tiempo y ustedes que me conocen lo saben” Mariana Botas

Mariana Botas revela cómo ocurrió todo el tema de la sudadera en La Casa de los Famosos México 2025

En el último episodio de Envinadas , programa de Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas, la ex participante de La Casa de los Famosos 2025 reveló cómo surgió el tema de la sudadera de Aldo de Nigris por el cual le llovió tanto hate.

Y es que Mariana Botas comentó que en el Cuarto Día hace mucho frío, algo que no ocurría en Noche y que incluso ella y Dalilah Polanco pidieron cobijas extra.

Mariana Botas dijo que cuando vio la sudadera de Aldo, la cual se ponía una vez a la semana o dos, pensó que era ideal para dormir ya que estaba muy calientita.

Cuando Aldo accedió, Mariana Botas no pudo evitar olerla pero por curiosidad y posteriormente, los demás habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 comenzaron a hacerle burla.

Mariana Botas contesta a qué huele la sudadera de Aldo de Nigris

Después de aclarar la polémica de la sudadera de Aldo de Nigris, sus compañeras le preguntaron a qué huele y Mariana Botas contestó.

Pues dijo que una vez que estaban en el baño, Aldo de Nigris le mostró sus lociones que eran tres en total y se las dio a oler.

Mariana Botas asegura que huelen diferente pero que huelen “rico”, aunque no sabe qué marcas son porque la producción tapa todas las marcas a menos que sean patrocinadores.