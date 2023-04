¿Y Gloria Trevi? Mary Boquitas contará en 10 episodios su historia, pero no por morbo sino porque considera que ya es momento de que se conozca su verdad.

En medio de la expectación que ha causado la bioserie de Gloria Trevi -de 55 años de edad-, Mary Boquitas estreno su podcast en donde contará su historia luego de que se vio involucrada en el llamado “Clan Trevi-Andrade”.

Luego de dos décadas de silencio, Mary Boquitas reveló que es momento que se conozca su historia y que se señale al verdadero culpable: Sergio Andrade -de 67 años de edad-.

En 10 capítulos del podcast ‘En Boca Cerrada’, Mary Boquitas -de 53 años de edad- hablará de todo lo que vivió luego de que conoció a Sergio Andrade antes de que cumpliera 15 años.

Mary Boquitas habla del romance de Sergio Andrade y Pati Chapoy (Instagram @raqueneloficial)

Mary Boquitas contará su historia sin omitir detalles sobre su relación con Sergio Andrade y Gloria Trevi

Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, sorprendió a sus seguidores al revelar que contará su historia a través de un podcast, incluso su relación con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

A más de 20 años de que el llamado “Clan Trevi-Andrade” revolucionó el medio del espectáculo, Mary Boquitas rompió el silencio tras ser acusada del delito de corrupción de menores.

A través del podcast ‘En Boca Cerrada’, Mary Boquitas contará su historia luego de que a los 15 años se casó con Sergio Andrade.

“Voy a contar esta historia por primera vez sin interrupciones, ya es hora de abrir la boca. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia” Mary Boquitas

El primer capítulo del podcast ‘En Boca Cerrada’ se estrenó el pasado 13 de abril, y ahí Mary Boquitas narra sus vivencias luego de la polémica que vivió.

Mary Boquitas prometió revelar todos los detalles de su historia, incluso cosas que pueden doler.

“Voy a hablar y voy a contar por primera vez esta historia, bien contada, sin interrupciones. Sin omitir detalles, aunque me duelan” Mary Boquitas

En su podcast, Raquenel Portillo reveló que Sergio Andrade decidió bautizarla como Mary Boquitas por una burla.

“Mary Boquitas viene de una novela de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, y obviamente ponerme un nombre a tan temprana edad era una burla, porque le estaba poniendo un nombre a una niña basado en un libro que trata de sexo y prostitución, y temas de adultos” Mary Boquitas

‘En Boca Cerrada’ tendrá 10 episodios. Cada capitulo se estrenará cada jueves en Uforia App y otras plataformas de podcast.

En el podcast ‘En Boca Cerrada’, Mary Boquitas revela cómo conoció a Sergio Andrade, por qué se casó a los 15 años con él y cómo llegó a formar parte del grupo Boquitas Pintadas, junto con Gloria Trevi.

Mary Boquitas no estará sola, ya que también se cuenta con la participación de María García, periodista de investigación.

En medio de la controversia, Mary Boquitas señaló que el podcast no es para satisfacer el morbo de nadie, sino que solo quiere contar su historia.

“Vengo a contar mi historia, no vengo a aclarar, a excusar o ofenderme de ningún insulto del pasado, presente y fututo. No vengo a satisfacer el morbo de nadie. Vengo a dar voz a la que nunca la tuvo: yo” Mary Boquitas

¿Por qué Mary Boquitas decidió contar su experiencia con Sergio Andrade y Gloria Trevi ahora?

En entrevista con ‘People en Español’, Mary Boquitas señaló que sentía que era momento de hablar, pues quería que se conociera su historia.

“Era justo y necesario por muchas razones, porque a nivel personal y profesional ya venía con la intención de contar mi historia, no una versión más” Mary Boquitas

Mary Boquitas señaló que hace unos años pasó un problema de salud, fue ahí que se dio cuenta que debería de hablar.

“El primer detonante fue cuando hace unos años me sentí mal de los pulmones y me descubren un adenoma, gracias a Dios benigno y dije: ‘He estado con la boca cerrada mucho tiempo y eso tiene que decirse’” Mary Boquitas

En su conversación, Mary Boquitas puntualizó que incluso su familia tiene una versión de ella de lo que otros han dicho y no de su historia, por lo que ahora compartirá su verdad.

“Número dos, también estoy ejerciendo mi derecho a contar mi historia, este escándalo del que vengo ha sido muy manipulado y me doy cuenta de que hasta la versión que mi familia tiene de mí es la versión que los demás han dicho de mí, no la historia que yo quiero contar” Mary Boquitas

Mary Boquitas puntualizó que a lo largo de 20 años han hablado muchas personas y se han hecho una imagen de ella, pero en realidad ella no ha dicho una palabra de lo que vivió.

“Siento muchas cosas horribles, fueron 20 años, fui la primera víctima codependiente, abusada y la última. No estoy hablando de una historia de tres años, yo llegué, fui la primera, fue 20 años de codependencia y abusos y de cosas que hoy desconozco. Me enojo conmigo misma, me ha costado mucho trabajo perdonarme porque le mayor daño que me hice fue a mí misma” Mary Boquitas

Sobre porqué hasta ahora decidió hablar, Mary Boquitas puntualizó que era porque hasta ahora dejó el miedo atrás y ha podido recuperar lo que le quitaron.

“Cuando salgo de prisión declarada inocente, pienso que todo se va a quedar ahí, dejo todo en las manos de Dios y me voy a dedicar a vivir, tratar de recuperar lo que me quitaron y, desafortunadamente, no se quedó ahí. Hoy, me siento valiente, he dejado el miedo atrás. Son 10 episodios que vienen en orden cronológico” Mary Boquitas

Maru Boquitas destacó que se dio cuenta que era valiente, ya que fue una sobreviviente de abusos y una codependencia.

“He cambiado todo lo que me ha lastimado, la autoestima, he cambiado el miedo, he sido una persona miedosa por muchísimo tiempo, no cobarde porque sin darme cuenta era valiente, fui sobreviviente” Mary Boquitas

En su conversación, Mary Boquitas puntualizó que a diferencia de otras involucradas ella no se queda con Sergio Andrade por su deseo de ser artista, sino porque en realidad se enamoró.

“Esto fue una historia de amor, cuando empiezo con Sergio Andrade yo no me vendo por ser artista, yo cambio mi prioridad porque me enamoré y me caso con él a los 15 años. Eso no lo he cambiado, mi prioridad de vida es el amor, a la vida a mi familia, al amor, gracias a Dios tengo a un hombre espectacular” Mary Boquitas

Mary Boquitas dejó en claro que no le tiene el miedo al escándalo, ya que a ella la verdad la liberó y se encuentra segura que las personas la van a ver diferente después de que escuchen su podcast.

“Creo que la verdad duele, pero libera, en mi caso me libera. Hay gente que me va a desconocer y que hasta va a decir: ‘No que la Boquitas bien calladita’, pero lo estoy haciendo a pastor del amor, porque también tengo sobrinos y porque mis hermanos van a ser abuelos algún día y yo se los debo, hay gente que me quiere por muchos años y no entienden por qué me quedé callada porque no se defiende” Mary Boquitas

Aunque no le gustaría encontrarse de frente con Sergio Andrade, Mary Boquitas puntualizó que ya no le tiene miedo.