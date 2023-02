En una reciente entrevista, Gloria Trevi rompió el silencio tras años de haber dado su último testimonio -en medios de comunicación-, sobre lo que pasó y vivió con Sergio Andrade.

La cantante apuntó que fue presa de Sergio Andrade -de 67 años de edad-, quien por 17 años la manipuló y abusó de ella, tal como pasó con las otras jóvenes.

Gloria Trevi contó que incluso aún estando presa en Brasil, seguía del lado incorrecto, fue hasta después de sus 30 años de edad, que se dio cuenta del daño que le había hecho.

En esta entrevista a Gloria Trevi -de 54 años de edad-, también sostuvo que no es victimaria, sino “una sobreviviente del abuso” de Sergio Andrade.

Sergio Andrade con Gloria Trevi (Twitter)

Gloria Trevi fue abusada por Sergio Andrade durante 17 años y revela que aún encarcelada, seguía de su lado

Había transcurrido mucho desde que no hablaba sin tapujos sobre Sergio Andrade, en esta entrevista a Gloria Trevi, realizada para ‘Cuatro.Tv’ en España, mostró el tormento, pero también la madurez con la que hoy enfrenta su pasado doloroso y aleccionador.

En esta entrevista a Gloria Trevi, no solo destapó su forma de pensar en aquel momento cuando cayó en manos de Sergio Andrade, sino que reconoció lo que el abuso la hizo hacer.

La cantante reconoció que si estuvo por 17 años del lado de Sergio Andrade, solo fue por la manipulación que este ejerció hacia ella, pues incluso estando encarcelada ella lo apoyó.

Gloria Trevi, cantante. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Contó la gran admiración que sentía por él, “me encantaban sus composiciones”, de modo que cuando lo conoció “lo veo con admiración, él supo cómo hacer para que lo confundiera con amor”.

Explicó que teniendo 15 años de edad, con la ingenuidad de una adolescente, “me creía más lista que los adultos”.

Sin embargo, fue hasta después de sus 30 años de edad, que Gloria Trevi se dio cuenta de la manipulación que vivió junto a Sergio Andrade.

“El creó un espejismo, él se fabricó ante mis ojos, aunque terminamos y él estaba con alguien más, yo seguía enamorada porque no podía hablar con nadie más, tenía 15 años”. Gloria Trevi, cantante.

Así fue como -en ese entonces- Gloria Trevi a sus poco más de 30 años de edad, se dio cuenta de cómo Sergio Andrade logró “golpearme el autoestima”.

“A mis 30 años yo estaba quebrada, me sentí vieja, decadente, no amada, no bonita. Ahorita tengo más autoestima que el que tenía a mis 20 años”. Gloria Trevi, cantante.

Por otra parte, en esta entrevista a Gloria Trevi, la cantante reveló que aún estando encarcelada en Brasil “yo tenía mi lealtad en las personas equivocadas”.

Sergio Andrade alejó de todos a Gloria Trevi haciéndola cree que eso era admiración

La entrevista a Gloria Trevi por ‘Cuatro.tv’, está dando mucho de qué hablar por lo que revela, y es que incluso contó la forma en que Sergio Andrade la manipuló 17 años.

“Me tomaban como victimaria, pero yo era una de las personas de las que él estaba abusando”, sostuvo Gloria Trevi al contar el tormento que pasó.

La cantante aludió a que se encontraba en un momento vulnerable cuando conoció a Sergio Andrade, pues sus padres tenían 5 años de divorciados.

Sumado a ello, él se habría dado cuenta de que ella lo admiraba, “me hizo creer que no era admiración, sino amor”.

Y como Sergio Andrade fungió como su mánager, Gloria Trevi debía acatar las órdenes que él le daba, entre ellas, no convivir con nadie y ver a su familia poco y con vigilancia.

Incluso contó que la alejó de la sociedad haciéndole creer que las estrellas se comportaban de esa manera.

“Yo no iba de fiesta, me dijo que tenía que mantener el misterio, -a poco a Michael Jackson lo ves paseando, no-... Pasaba del escenario a un infierno”. Gloria Trevi, cantante.

Finalmente, en esta entrevista a Gloria Trevi contó que si antes no habló tan claro es porque no quería que sintieran “lástima”, pero ahora todo cambió, “ahora no soy víctima, ahora soy sobreviviente”.