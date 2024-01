Wendy Guevara ya sabe que Sergio Mayer la dejó de seguir, pero ni así se arrepiente de lo que dijo.

La amistad entre Wendy Guevara -de 30 años de edad- y Sergio Mayer estaría completamente fracturada.

Todo inició cuando Wendy Guevara reveló que Sergio Mayer buscaba que le firmara un contrato, con el fin de controlar su carrera.

La influencer no lo permitió y así se lo reveló a Adela Micha, pues Wendy Guevara habría pedido a Televisa que alejaran de sus contratos a Sergio Mayer.

Tras polémicas palabras de Wendy Guevara, Sergio Mayer aseguró que iba a llamar a la influencer para que arreglaran “los malos entendidos” en YouTube.

Pero esto no ha pasado, pues Wendy Guevara reveló en un en vivo que Sergio Mayer -de 57 años de edad- no la ha contactado.

“¿Te llamó Mayer después de lo de la Micha? No, no me ha hablado ¿Para que querían que me hablara o que? Ya vi que no me sigue, yo tampoco lo sigo. A mí no me sigue, ni a Nico”

Wendy Guevara