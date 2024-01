Tras revelar que Sergio Mayer intentó aprovecharse de su inexperiencia en televisión, Wendy Guevara revela cuál es su verdadera relación con el líder del Team Infierno, así como se burla de Gustavo Adolfo Infante.

Como te informamos en SDPnoticias, Wendy Guevara, de 30 años de edad, ahora enemiga de Gustavo Adolfo Infante, aseguró que Sergio Mayer se las ingenió para ser su nuevo representante pese a que ella ya tiene uno.

Así como intentó hacerla firmar unos papeles en los que él salía mayormente beneficiado respecto a los próximos proyectos que la ganadora de La Casa de los Famosos realizaría.

A su paso por La Saga de Adela Micha, Wendy Guevara aseguró que actualmente sí se habla con Sergio Mayer, de 57 años de edad.

Aclaró que Sergio Mayer ya está en su equipo de trabajo ya que Wendy Guevara le pidió a Televisa que se lo quitara.

Para frenar chismes, La Perdida explica que fue Sergio Mayer quien les dijo a ejecutivos de la empresa de San ángel que él ayudaría la ayudaría en algunas campañas y efectivamente lo hizo.

Sin embargo, su relación laboral se acabó cuando el exGaribadli la regañó por llegar con una vestimenta que éste no consideró adecuada.

“Me empezó a decir: ‘No maches. Ve cómo vienes. Fíjate cómo vienes. No manches Wendy. De una vez te digo, dile a tu manager que no tienes que ver nada con él, dile que todo lo verás conmigo’. Le dije, ay cállate, me subí a la camioneta y me fui”

Wendy Guevara