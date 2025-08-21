Wendy Guevara y Nicola Porcella -de 37 años de edad- le reclamaron a Poncho de Nigris por ser amigo solo cuando le conviene.

“Lo quiero mucho y todo, pero también debe ser de dar y un dar”, señaló Wendy Guevara -de 32 años de edad- en su podcast.

Así le reclamaron Wendy Guevara y Nicola Porcella a Poncho de Nigris

Durante su podcast en YouTube, Cómplices del Desmadre, Wendy Guevara y Nicola Porcella le reclamaron a Poncho de Nigris, de 49 años de edad.

De acuerdo con Wendy Guevara y Nicola Porcella, Poncho de Nigris solo es amigo cuando le conviene y ellos empiezan a cansarse.

Nicola Porcella y Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial / Instagram)

Y es que, a pesar de las múltiples invitaciones que la influencer le habría hecho a Poncho de Nigris, este se negaría a viajar a la CDMX para colaborar con ellos.

En este sentido, Wendy Guevara explicó que Poncho de Nigris solo toma en cuenta a los invitados que le van a “generar dinero”.

“Le estaba diciendo a Nicola que Poncho todo quiere para allá y nada para acá, a todo mundo invita a su pódcast, a lo que sabe que le van a generar dinero y vistas. Ahorita ya le mandé un mensaje en el grupo y le dije: ¿Vas a venir acá, sí o no?” Wendy Guevara

Además, la influencer destacó en su programa que el rechazo que están recibiendo ella y Nicola Porcella de parte de Poncho de Nigris no sería nuevo.

Ya que en las ocasiones en las que Wendy Guevara y Nicola Porcella han viajado para colaborar con el influencer, este no les habría pagado ni los viáticos.

Wendy Guevara ahora sí apoya a Sergio Mayer por Poncho de Nigris

Wendy Guevara aseguró en su podcast que le tiene mucho cariño a Poncho de Nigris.

Sin embargo, también dijo estar de acuerdo con Sergio Mayer, de 59 años de edad.

Y es que en repetidas ocasiones, Sergio Mayer ha acusado a Poncho de Nigris de ser una persona que busca constantemente “colgarse de la fama” de otros.

Por su parte, Poncho de Nigris seguiría sin contestarle las invitaciones a Wendy Guevara para que participe en el podcast Cómplices del Desmadre.