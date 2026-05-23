Marco Chacón acudió a Texas junto a los herederos de Joan Sebastian y reveló por qué continúa involucrado en la herencia de Julián Figueroa.

Joan Sebastian no dejó testamento, por lo que sus hijos están en una batalla legal para obtener lo que les corresponde.

Marco Chacón explica por qué continúa involucrado en la herencia de Julián Figueroa

Tras la muerte de Julián Figueroa, su hijo será quien reciba la herencia que le correspondía del legado de Joan Sebastian. Trascendió que Marco Chacón iba en representación de los intereses del menor.

Sin embargo, Marco Chacón aclaró que no había acudido como albacea y que la familia Figueroa le había pedido que los acompañara.

“Perdón que yo me involucre, porque ellos me lo piden, si no, no lo haría, no me metería en lo que no importa” Marco Chacón

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y un papá para Julián Figueroa. (@marco_chaconf / Instagram)

El esposo de Maribel Guardia continúa siendo albacea del hijo de Julián Figueroa y la nueva tutora del menor, Addis Tuñón está solicitando que lo remuevan del cargo.

Marco Chacón quiere dejar de ser albacea del hijo de Julián Figueroa

Un juez determinó el pasado 20 de mayo que Maribel Guardia dejara de ser tutora de José Julián Figueroa y fuera sustituida por la conductora Addis Tuñón, tía de Imelda Garza Tuñón.

Marco Chacón continúa como albacea del menor, pero él manifestó su deseo de dejar el cargo debido a las peleas que ha tenido con Imelda Garza Tuñón.

Addis Tuñón solicitará que Marco Chacón rinda cuentas de la herencia de Julián Figueroa, ya que acusa a Chacón y Maribel Guardia de no cumplir con la pensión que le corresponde al niño.

“Todavía no se resuelve la remoción de albacea que soy yo, pero espero que se resuelva en ese mismo sentido”, expresó Marco Chacón.