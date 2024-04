Wendy Guevara, de 30 años de edad, anda buscando traductor para su nuevo trabajo en París porque los idiomas no se le dan.

Ante el gran éxito que tuvo en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara dio a conocer que este 2024 estará más ocupada que nunca.

Y es que, ha sido confirmada la segunda temporada de su reality show ‘Wendy: Perdida pero famosa’, que la llevará por varios países del mundo.

Pero antes, Wendy Guevara viajará a Francia para incorporarse al equipo de TUDN que cubrirá los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Aunque el evento deportivo inicia el 26 de julio, Wendy Guevara viajará a Paris el próximo domingo 7 de abril, según dijo al reportero Eden Dorantes, quien compartió las declaraciones en su canal de YouTube.

Antes de eso, Wendy Guevara confesó que Televisa le debe resolver un problema, porque los idiomas no se le dan: necesita que le contraten a un maestro o a un traductor.

“Ojalá que me contraten a uno que me enseñe todo porque la verdad sí estoy medio p3ndeja, ustedes ya me conocen, un traductor, por favor”.

Wendy Guevara