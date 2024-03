Wendy Guevara -30 años- ha revelado que quiere ser mamá, por lo que ya sabe qué hará para lograrlo.

A través de una entrevista con TVNotas , Wendy Guevara reveló sus planes a futuro asegurando que le gustaría ser mamá.

Por lo que en esta ocasión y para lograrlo, Wendy Guevara ya tiene un plan para poder lograrlo.

Durante una entrevista para TVNotas, Wendy Guevara reveló sus deseos de ser mamá a futuro, aunque eso sí, asegura que no es algo que le preocupa de momento.

Pues en esta entrevista y al ser cuestionada sobre si se haría una vaginoplastia, Wendy Guevara reveló que de momento no está interesada.

Aunque está entre sus opciones pero no es algo que quiera hacer en el momento, pero de someterse a la transición de cambio de sexo, Wendy Guevara reveló sus planes para ser mamá.

Pues de someterse a este procedimiento, Wendy Guevara aseguró que primero congelaría sus espermas para así poder convertirse en mamá.

“Sí, me gustaría tener hijos. Así que, si me quito los testículos, antes congelaría mis espermas. Aunque, ahorita, lo que me interesa es trabajar mucho porque, si tengo un hijo, no quiero que le falte nada”

Es decir que de momento Wendy Guevara se está enfocando en sus proyectos y carrera, para que en el momento que decida ser mamá, pueda su hijo tener estabilidad.

En una entrevista concedida a TVNotas, Wendy Guevara reveló cuáles serán sus próximos proyectos.

Entre ellos, Wendy Guevara reveló que tiene en puerta un programa con Poncho de Nigris -48 años- llamado Ponchendy, tal y como lo hicieron en La Casa de los Famosos México.

Asimismo, Wendy Guevara también continuará con su Resulta y Resalta, aunque eso sí, confesó que se arrepiente de no haber estado en la telenovela de Amor sin Receta con Nicola Porcella -36 años-.

“Me arrepentí de no estar en El amor no tiene receta, pero tenía muchos compromisos. Coco es espectacular. Nico me habla muy bien de ella. Como quiera, yo me he dado más besos con él, y en la casa lo tengo siempre en calzones”

Wendy Guevara