¿Wendy Guevara podría tener una relación con Gerard Piqué? La influencer lo manda a la friendzone porque es team Shakira.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se mostraba cómo Gerard Piqué -de 37 años de edad- miraba el perfil de Wendy Guevara y mostró cierto interés en la influencer.

Este video llegó a Wendy Guevara, quien no dudo en reaccionar al video al asegurar que no tendía una relación con la expareja de Shakira, de 47 años de edad.

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara -de 30 años de edad- dejó en claro porque no tendría una relación con Gerard Piqué.

¿Por Shakira Wendy Guevara no tendría ningún interés en Gerard Piqué? Esto respondió la influencer.

Luego de que se viralizó un video en el que se mostraba a Gerard Piqué viendo el Instagram de Wendy Guevara, la influencer fue cuestionada sobre está situación.

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara respondió sobre el interés que había mostrado Gerard Piqué en ella.

Wendy Guevara mandó a la friendzone a Gerard Piqué al señalar que no es el tipo de hombre que a ella le gustan.

“No, yo lo respeto a mi me gustan muy gigantes, está muy guapo, pero a mí me gustan los que (…)”

En ese momento Nicola Porcella -de 36 años de edad- interrumpió a su compañera al señalar que Gerard Piqué no es el tipo de Wendy Guevara ya que a ella le gustan como él.

Bromeando Wendy Guevara señaló que podría darle un masaje a Gerard Piqué.

Sin embargo, después cerró toda posibilidad de una relación con Gerard Piqué pues aseguró que ella es muy fan de Shakira.

“Un masaje no se le niega a nadie. Yo soy de las más fans de Shaki y no me gustaría, (…) es mi intima”

Wendy Guevara