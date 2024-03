Wendy Guevara está triunfando como siempre y Wendy: Perdida pero famosa ganó su primer premio The Gracies para callar a los haters.

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- lanzó su reality con ViX y generó varias críticas entre sus detractores.

Incluso, se dijo que el reality Wendy: Perdida pero famosa había sido un fracaso y que debido a esto habían cancelado la segunda temporada.

Pero sólo se trató de un rumor y la integrante de Las Perdidas recibió un galardón por su programa Wendy: Perdida pero famosa.

Wendy: Perdida pero famosa tendrá segunda temporada y Wendy Guevara viajará a Japón y Filipinas para grabar.

Y eso no es todo, pues Wendy Guevara acaba de confirmar que su reality ganó su primer premio The Gracies.

Los Premios The Gracies reconocen los programas creados por y para mujeres, además de resaltar a las personas que hacen grandes contribuciones a la industria.

Wendy Guevara compartió con sus seguidores su premio y agradeció a sus fans por su apoyo a lo largo de su trayectoria.

“Estoy demasiado feliz por que Alliance for Woman In Media me entregara el premio por mi logro individual por Wendy: Perdida pero famosa en los premios The Gracies. Muchas gracias a Vix por ser parte de este logro y ser familia”

The Gracies