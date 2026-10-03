Bruce Willis hizo una emotiva reaparición en redes sociales, por cortesía de su esposa, en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal.

“No dejaré que su diagnóstico sea en vano. Sé lo orgulloso que estaría de saber que está ayudando a las familias que viven con DFT, otras formas de demencia y sus compañeros de cuidado a ser vistos y escuchados” Emma Heming en Instagram

Por medio de su cuenta de Instagram, Emma Heming compartió una nueva foto del actor con un emotivo mensaje en torno a las enfermedades neurodegenerativas y la inspiración que es Willis para ella en medio de su diagnóstico.

La foto de Bruce Willis rápidamente generó reacciones entre los fanáticos, quienes llenaron la caja de comentarios con buenos deseos para el actor y su familia.

Estado de salud actual de Bruce Willis tras diagnóstico de demencia frontotemporal

Actualmente, Bruce Willis permanece estable y viviendo en un entorno seguro con cuidados especializados y un equipo de enfermeros las 24 horas del día.

La enfermedad que padece el actor es neurodegenerativa, por lo que aspectos como su lenguaje, conducta y comunicación se ven afectados progresivamente con el paso del tiempo.

Pese a que Willis fue trasladado a una residencia especializada para su cuidado, la familia continúa presente en la vida del actor; especialmente sus hijas, esposa y exesposa, Demi Moore.

Demi Moore celebra el cumpleaños de Bruce Willis con tiernas fotos (Instagram/@demimoore)

Las reapariciones de Bruce Willis desde su diagnóstico de DFT han sido a través de redes sociales por fotos compartidas por la familia.

Emma Heming se ha convertido en la principal vocera del actor, siendo ella quien actualiza su estado de salud y desmintiendo los rumores que surgen en torno a la salud de su esposo.

Fue a inicios del 2022 cuando comenzaron los primeros problemas cognitivos y de lenguaje de Bruce Willis. Hasta la fecha, el actor suma cuatro años padeciendo esta enfermedad.

De acuerdo con Heming, tanto ella como sus hijas se han dado a la tarea de investigas y conocer más acerca de la DFT para poder entender por lo que está pasando Bruce Willis, y para ellas informarse de las formas más adecuadas de atención y apoyo.