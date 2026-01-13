La periodista Shanik Berman causó indignación entre los fans de Liam Payne tras hospedarse y grabar contenido en la habitación donde el cantante se alojaba antes de morir.

Se trata de la habitación número 310 de CasaSur Palermo Hotel, complejo ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Shanik Berman muestra el lugar donde murió Liam Payne

A través de un video compartido en sus redes oficiales fue que Shanik Berman dio a conocer su estadía en la habitación de Liam Payne.

La polémica periodista de espectáculos aprovechó el momento para mostrar el balcón desde el cual cayó el ex One Direction en octubre de 2024.

Shanik Berman graba desde la habitación de Liam Payne y enfurece a los fans. (Capturas de video)

“Aquí está la alberca y aquí esta el balcón desde donde cayó Liam”, dice Shanik Berman para mostrar la vista desde el interior.

En el video también adjunta unas fotografías que se tomó en la entrada del hotel y en la puerta de entrada a la habitación.

Del mismo modo, Shanik Berman documentó el lugar fuera del hotel donde fans de Liam Payne van a dejar flores como homenaje al cantante.

“Qué necesidad” y “De muy mal gusto” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el polémico video.

De acuerdo con Shanik Berman, cuando llegó al hotel le informaron que todas las habitaciones estaban ocupadas excepto una.

Por lo que fue una sorpresa cuando se enteró que era la misma en la que se había hospedado Liam Payne. “No hay casualidades, hay causalidades”, dijo Shanik Berman.

Más de un año desde la muerte de Liam Payne

Para enero de 2026 ha paso un año y tres meses desde la muerte de Liam Payne en Argentina.

La investigación por la muerte del cantante sigue activa y hasta la fecha se ha imputado a dos personas por homicidio culposo y facilitar estupefacientes.

Por su parte, la investigación forense que se está llevando a cabo desde Reino Unido fue aplazada hasta mayo de 2026.

Esto debido a que el forense Crispin Butler solicitó más tiempo ya que quiere recabar más declaraciones de testigos y está en espera de la traducción de los informes periciales que se redactaron en Argentina.