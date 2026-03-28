Ha pasado un año de la muerte de Liam Payne y dos acusados de traficar drogas al cantante fueron liberados en Argentina, pero el proceso en su contra continúa.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires mientras estaba bajo el influjo de diversas drogas.

Libera dos hombres señalados de venderle drogas a Liam Payne en Argentina

Brian Nahuel Saiz y Ezequiel Pareyra fueron acusado de suministrar cocaína a Liam Payne, por lo que fueron detenidos en 2024.

Ambos imputados fueron liberados y estarán bajo monitoreo de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La jueza Karina Andrade fue quien determinó que los presuntos responsables podrían seguir el proceso legal en su contra en libertad, ya que consideró que no había riesgo de fuga.

Braian Nahuel Paiz, camarero del hotel donde murió Liam Payne (Tomada de video)

Por lo pronto, los dos hombres estarán en prisión domiciliaria por varios meses mientras se determina si son culpables.

Ezequiel Pereyra conoció a Liam Payne en un restaurante de Puerto Madero de donde era mesero.

Este sujeto también era empleado de hotel CasaSur y presuntamente fue el intermediario para conseguir drogas.

Por lo pronto, las autoridades deben cerrar las investigaciones por la muerte de Liam Payne y verificar que los presuntos implicados tuvieron responsabilidad en el tráfico de drogas para el cantante.

Una vez que se cierre la investigación se definirán los cargos contra Brian Nahuel Saiz y Ezequiel Pareyra, posteriormente se iniciará un juicio contra los imputados.

Liam Payne (Liam Payne / Facebook)

Liam Payne murió tras ingerir alcohol, drogas y medicamentos

La autopsia de Liam Payne determinó que murió de un politraumatismo y hemorragia interna y externa tras caer de un tercer piso.

Se determinó que había consumido alcohol y cocaína, los cuales mezcló con antidepresivos.

El estado de Liam Payne provocó que estuviera en un estado semi o totalmente inconsciente.