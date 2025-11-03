Ruth Gibbins, hermana mayor de Liam Payne, compartió vía Instagram unas fotografías en las que dejó ver la ofrenda que le dedicó al cantante en el marco del Día de Muertos en México.

El ex One Direction murió en el hotel CasaSur Palermo de Argentina el 16 de octubre de 2024.

Las investigaciones siguen en curso y con tres personas imputadas en aquél país por suministro de estupefacientes y abandono de persona.

Liam Payne (Liam Payne / Facebook)

La ofrenda de Liam Payne que compartió su hermana por el Día de Muertos

Las fotos de la ofrenda a Liam Payne rápidamente se viralizaron entre los fans de One Direction con emotivas reacciones y mensajes a un año de la muerte del cantante.

En la descripción de las fotos, Ruth Gibbins también dedicó unas palabras a su hermano: “Espero que encuentres el camino hacia mí. Te amo siempre, Liam”.

Por lo que se aprecia en las imágenes, la ofrenda de Liam Payne cuenta con todos los elementos característicos del Día de Muertos.

Desde las fotografías del cantante hasta el papel picado, las flores y las velas que, de acuerdo con la tradición, iluminan el camino de las almas durante su viaje de vuelta al mundo de los vivos.

“Espero que encuentres el camino hacia mí hoy. Te amo por siempre Liam 🪽”



Ruth (hermana de Liam) ha seguido la tradición mexicana y le ha puesto un altar 😭🥹🕯️❤️‍🩹 pic.twitter.com/WWcMWTiSuA — Liam Payne México 🇲🇽💧 (@LiamPayneMx) November 2, 2025

Fans se hicieron presentes en redes sociales por la ofrenda de la hermana de Liam Payne.

“Yo también sé el dolor de perder un hermano” y “Qué bonito homenaje”, fueron algunos de los comentarios por el altar de Día de Muertos para Liam Payne.