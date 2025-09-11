Tras la reaparición de Jezzini como ZZINI en Venga la Alegría y sus redes sociales, un video revelaría que todo es parte de una estrategia de marketing.

Y es que el regreso de Jezzini de 32 años pero ahora como ZZINI, ha dejado muchas preguntas en redes sociales; especialmente para sus seguidores.

Un video de Jezzini mostraría el plan de marketing que tiene con ZZINI

En redes sociales, el influencer Mohamed Jezzini Ramiro Cantú mejor conocido en redes sociales como Jezzini, desapareció por semanas de redes sociales.

Y tras reaparecer en televisión y redes, se reveló un video en donde aparentemente Jezzini está ensayando cómo llevar su campaña de marketing.

En este video se puede ver y escuchar a Jezzini hablar de fechas de septiembre, sobre cómo presentar a ZZINI al público y su canción.

Lo cual confirmaría que su desaparición, posterior reaparición y mensajes crípticos y demás en redes sociales, formarían parte de una estrategia de marketing para revelarse como cantante.

Sin embargo, el video que está circulando en redes sociales en donde se ve a Jezzini hablar de fechas para presentar su personaje, fue borrado aparentemente de sus redes sociales.

Pese a las críticas que Jezzini ha recibido al reaparecer como ZZINI, muchos aseguran que ese video en donde confirma que todo es marketing, el influencer se ve y actúa bastante extraño.

Jezzini reaparece con una nueva imagen y nombre tras su desaparición (@jezzini / Instagram)

Usuarios critican a Jezzini por usar su desaparición y salud mental como estrategia de marketing.

El pasado 9 de septiembre Jezzini se presentó a dar una entrevista en Venga la Alegría con un nuevo nombre y apariencia, ahora llamado ZZINI.

Para finalizar, Jezzini realizó una publicación en sus redes sociales con una nueva canción y video, revelando su faceta como cantante.

Esto provocó reacciones mixtas de los usuarios en redes sociales, quienes criticaban el marketing de Jezzi; especialmente por jugar con la salud mental.

Pues si bien nunca habló sobre su salud mental, la respuesta de sus familiares y personas cercanas, aunado a los videos en donde podía verse a Jezzini como si estuviera ido, denotarían problemas de salud mental.

Incluso en redes sociales se especuló mucho si es que la supuesta hipnosis de Jezzini habría desencadenado un brote psicótico en él; otros más pensaban que simplemente había desaparecido.

Esto generó preocupación entre sus fans y seguidores; sin embargo, tras regresar como ZZINI, los usuarios se indignaron al ver que el tiktoker usaba las desapariciones y la salud mental como una estratégia de marketing.

De hecho en redes sociales está circulando una entrevista de Jezzini de hace algunos años, en donde asegura que todo lo que hay en sus perfiles es un “performance”: