¿De qué habla la canción de Jezzini -de 32 años de edad-? El influencer reaparece con su nueva identidad ZZINI para lanzar su canción Big Bang(er).
Tras la preocupación por su estado de salud, Jezzini reapareció para lanzar una canción, este es el significado de Big Bang(er) que canta ZZINI, su nueva identidad.
¿De qué habla la canción de Jezzini? Este es el significado de Big Bang(er) tema que canta ZZINI
El nombre de Jezzini se viralizó en las redes sociales luego de que reapareció en Venga la Alegría con una nueva identidad.
Y es que ZZINI dejó en claro que su nueva identidad tiene una razón muy importante y es que ha decidido incursionar en la música con el lanzamiento de su canción Big Bang(er).
A través de sus Instagram Stories, ZZINI -la nueva identidad de Jezzini- compartió un mensaje en el que habló sobre el significado de su tema.
En su publicación, ZZINI señaló que su canción lo salvo del caos de su cabeza.
Incluso adelantó que le quiso hacer un video, el cual habría sido dirigido por su mamá.
Y es algo que si muestra la letra de Big Bang(er) y es que el tema habla de un cambio y de cómo en el desorden puede surgir algo nuevo.
ZZINI hace referencia a que en el desorden puede ser el punto de partida para una nueva creación.
Esta es la letra de la canción de Big Bang(er) tema que canta ZZINI, nueva identidad de Jezzini
A continuación te compartimos la letra completa en español de la canción de Big Bang(er) tema que canta ZZINI, nueva identidad de Jezzini.
Hey, no me ves así, sé que yo fui,
Aquel que reía y parecía ser feliz, amor
Pero ya no, la fiesta acabó
Y aquella sonrisa que te encanta se esfumó
Se, esfumó
Te encanta
Se esfumó
Big Bang
No te puedes escapar
Big Bang
Tú también vas a explotar
Cambio de color
Soy un camaleón
Mi piel es nueva, pero no mi corazón, amor
Esta cicatriz que dice de mí, él solo soñó con ser feliz
Tu amor ya no es necesario
Ya pegué en la radio, ya gané mi primer millón
El centro del escenario muere por conquistarlo
Eso es desesperación
Big Bang
No te puedes escapar
Big Bang
No te puedes escapar
Big Bang
Tú también vas a explotar
Con el desorden de mi cabeza, que recuerdo una cosa
El universo nació con una explosión
Fue un caos lo que empezó todo
¿Y si los científicos y poetas se referían a mí?
¿Y si la explosión está en mí?
¿Y si la explosión está en ti?
¿Y si la explosión eres tú?
Big Bang
No te puedes escapar
Tú también vas a explotar
Big Bang