¿De qué habla la canción de Jezzini -de 32 años de edad-? El influencer reaparece con su nueva identidad ZZINI para lanzar su canción Big Bang(er).

El nombre de Jezzini se viralizó en las redes sociales luego de que reapareció en Venga la Alegría con una nueva identidad.

Y es que ZZINI dejó en claro que su nueva identidad tiene una razón muy importante y es que ha decidido incursionar en la música con el lanzamiento de su canción Big Bang(er).

A través de sus Instagram Stories, ZZINI -la nueva identidad de Jezzini- compartió un mensaje en el que habló sobre el significado de su tema.

En su publicación, ZZINI señaló que su canción lo salvo del caos de su cabeza.

Incluso adelantó que le quiso hacer un video, el cual habría sido dirigido por su mamá.

Y es algo que si muestra la letra de Big Bang(er) y es que el tema habla de un cambio y de cómo en el desorden puede surgir algo nuevo.

ZZINI hace referencia a que en el desorden puede ser el punto de partida para una nueva creación.

Esta es la letra de la canción de Big Bang(er) tema que canta ZZINI, nueva identidad de Jezzini

A continuación te compartimos la letra completa en español de la canción de Big Bang(er) tema que canta ZZINI, nueva identidad de Jezzini.

Hey, no me ves así, sé que yo fui,

Aquel que reía y parecía ser feliz, amor

Pero ya no, la fiesta acabó

Y aquella sonrisa que te encanta se esfumó

Se, esfumó

Te encanta

Se esfumó

Big Bang

No te puedes escapar

Big Bang

Tú también vas a explotar

Cambio de color

Soy un camaleón

Mi piel es nueva, pero no mi corazón, amor

Esta cicatriz que dice de mí, él solo soñó con ser feliz

Tu amor ya no es necesario

Ya pegué en la radio, ya gané mi primer millón

El centro del escenario muere por conquistarlo

Eso es desesperación

Big Bang

No te puedes escapar

Big Bang

No te puedes escapar

Big Bang

Tú también vas a explotar

Con el desorden de mi cabeza, que recuerdo una cosa

El universo nació con una explosión

Fue un caos lo que empezó todo

¿Y si los científicos y poetas se referían a mí?

¿Y si la explosión está en mí?

¿Y si la explosión está en ti?

¿Y si la explosión eres tú?

Big Bang

No te puedes escapar

Tú también vas a explotar

Big Bang