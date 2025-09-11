Tras ser criticado en redes sociales, Jezzini subió un nuevo comunicado en redes sociales y se justificó al decir que lo que hizo era arte.

Y es que tras reaparecer en televisión con un nuevo look y nuevo nombre, Mohamed Ramiro Jezzini Cantú de 32 años de edad, mejor conocido como Jezzini, aclaró sus intensiones.

Jezzini sube un comunicado justificando su arte

Después de semanas desaparecido y especulaciones sobre su salud física y mental, Jezzini reapareció en Venga la Alegría revelando un nuevo look y un nuevo nombre artístico: ZZINNI.

Todo para presentarse ahora en su faceta como cantante; sin embargo, esto no agradó a los fans de Jezzini quienes estaban preocupados por el influencer, asegurando que jugó con temas sensibles como las desapariciones y salud mental.

Ante las críticas a Jezzini en redes sociales, el influencer decidió romper el silencio y subió un comunicado en donde se justificó por las acciones que tomó para revelar su nueva faceta:

“Qué imbécil soy de pensar que tú y yo teníamos un pacto místico. Un juego entre los dos. Una camaradería. Me grabas en la calle. Te hablo a la cámara. Tragedias. Tragedias. Pensé que tú también entendías que entre los dos nos tomábamos un coctel de realidad con ficción.” Jezzini

En este comunicado, Jezzini revela que concibió el proyecto de “ZZINI como un ejercicio personal introspectivo pero también artístico”

Y aunque comparte que llevaba meses en terapia hablando de “mi monstruo”, tenía la intención de ser “un alter ego chistoso, exagerado, satírico de una estrella del pop... hasta que las cosas no empezaron a ir tan bien en mi cabeza.”

Jezzini reaparece con una nueva imagen y nombre tras su desaparición (@jezzini / Instagram)

Jezzini habla de porqué se aisló, pero asegura que los rumores de su salud mental no eran de él

Jezzini subió un comunicado a sus redes sociales, en donde se justifica lo que hizo al presentar a su personaje ZZINNI en televisión nacional, asegurando que era “arte”.

“Las semanas que me aislé de todos, mientras se cocinaban esos rumores sobre mí que no me pertenecían, ZZINI cambió. Me aburría pensar en ZZINI como alguien chistoso porque ya no quiero ser un chiste. Empecé a pensar en ZZINI como lo más raro de mí.” Jezzini

Además, Jezzini explicó el porqué de su vestimenta como ZZINNI, siendo el overol negro representando uno que le regaló mi papá antes de abandonarlo.

Mientras que la peluca era “porque Jinkx Monsoon dice que ponerse peluca es el primer acto de control que uno ejerce sobre su identidad. La corona de la cabeza la controlo yo.”

“Quise hacer de ZZINI un ejercicio en atreverme a ser lo que siempre temí. Quise presentarte a un freak. A un monstruo. En televisión nacional donde las pieles jamás tienen cráteres como la luna” Jezzini

También Jezzini explicó que su proyecto artístico como ZZINNI tenía la intención de sacar tres canciones para explicar tres momentos de este alter ego que creó.

Pues el final de este “acto” era tener un concierto en el Parque México “en el que ZZINI se transformaba en su propio kamikaze”.

Finalmente, Jezzini se disculpa no por hacer marketing con su desaparición o por hacer alusión a una enfermedad mental, sino por revelar todo lo que tenía planeado.

“Ya no sé ni qué decirte ahora que te dije todo. Qué aburrido es prender las luces del teatro. Te pido una disculpa por vivir así. Le quiero pedir disculpas también a mi equipo por lo de Venga La Alegría y pedirle disculpas a Venga la Alegría. No mentí cuando les dije que el episodio de Katy Perry me encantó. También le quiero pedir disculpas a mi familia por aislarme así.” Jezzini

Y al final de su comunicado, colocó la última canción que iba a lanzar cuando terminara con el personaje de ZZINNI “como ejercicio y ensayo sobre la muerte del autor.”.

No sin antes poner una frase en donde Jezzini se mostró decepcionado por no obtener el apoyo de sus fans y seguidores, quienes después de este comunicado, continúan criticando el hecho de que usó temas sensibles para la sociedad:

“La lección número 1: cuando uno aprende a volar es no asumir que hay brazos escondidos en el viento.” Jezzini