Tras años de pelea, Victoria Ruffo tiene muy claro cómo va a ser su reencuentro con Eugenio Derbez durante el nacimiento de su nieta.

Victoria Ruffo -de 61 años de edad- se encuentra muy emocionada con pronto nacimiento de su nieta, la cual parece que también tendrá muy marcados los genes Derbez.

Pero mas allá del nacimiento de la bebé Tessa, Victoria Ruffo sabe que ese momento también marcará su reencuentro con Eugenio Derbez, de 62 años de edad.

Victoria Ruffo dijo “ya ni modo” al inevitable reencuentro con Eugenio Derbez y es que sabe que su nieta los unirá en varios momentos.

Sin embargo, Victoria Ruffo cree que Eugenio Derbez va a salir corriendo del hospital cuando la vea porque le tiene miedo.

José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- sorprendió a todos al anunciar que se encontraba esperando a su bebé junto a su novia Paola Dalay, de 21 años de edad.

Más allá del nacimiento de la bebé, se ha creado gran expectación por el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Y es que después de años distanciados, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estarán en el mismo lugar y es que ambos estarán presentes en el nacimiento de su nieta.

Victoria Ruffo ya tiene claro cómo será su reencuentro con Eugenio Derbez y así lo confesó en entrevista compartida por el programa Sale el Sol.

Durante su conversación, Victoria Ruffo confesó que ya son varios años de peleas con Eugenio Derbez, por lo que cree que ahora no tendrán ningún problema.

Sin embargo, Victoria Ruffo sorprendió al señalar que probablemente Eugenio Derbez salga corriendo del hospital, pues cree que le tiene miedo.

“Mira, ya son muchos años de estarnos peleando como perros y gatos, yo no creo que tengamos ningún problema de estar con la niña, de verla, probablemente cuando él me vea llegar salga por la puerta de atrás del hospital, porque eso sí, me tiene miedo eh….”

Victoria Ruffo