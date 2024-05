Las semanas para el reencuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se están contando y es que ahora alimenta la intriga que el actor mexicano confirmó estar nervioso ante la situación.

Se sabe que Eugenio Derbez -de 62 años de edad- y Victoria Ruffo no tienen una buena relación, a pesar de que tienen un hijo en común.

En más de una ocasión Eugenio Derbez le ha recriminado a Victoria Ruffo por no haber alejado a su hijo de él por temas de pareja.

Y aunque ya pasaron 25 años del inicio de este pleito, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo siguen dando de qué hablar, porque ahora serán abuelos y tendrán que verse las caras.

Por ello, no solo el actor mexicano reveló estar hundido en nervios por el reencuentro con Victoria Ruffo -de 61 años de edad- anhelando que su nieta sea lo que los una.

Eugenio Derbez ya reveló que sí lo pone de nervios el reencuentro que seguro tendrá con Victoria Ruffo cuando su nieta nazca y es que asegura solo haberla visto 3 veces en 25 años.

Mucho ha dado de qué hablar la nula relación que Eugenio Derbez tiene con Victoria Ruffo, pues incluso se mandan de habladas, pero solo por las cámaras de los medios.

Y es que el actor mexicano confesó que a lo largo de 25 años, puede recordar que solo han sido 3 veces las que ha visto a Victoria Ruffo “y de hola y adiós”.

Esta situación llevó a Eugenio Derbez a reconocer en una entrevista con De Primera Mano, que sí está nervioso por el reencuentro que sabe va a suceder próximamente.

Esto debido a que Eugenio Derbez sabe que ya sea en el nacimiento de su nieta Tessa, el bautizo o en otra circunstancia, se volverá a ver la cara con Victoria Ruffo.

Por otra parte, se sinceró al decir que ve esperanza en su nieta, explicando que espera que Tessa le de unión a con Victoria Ruffo, pero siempre llevando la fiesta en paz.

“Nos hemos visto yo creo no más de 3 veces en estos cerca de 25 años, pero muy por encima, solo porque nos ha tocado coincidir en algo (...) Creo que la bebé nos va a unir de alguna manera y no te creas, estoy preocupado, nervioso, por ese encuentro, no sé cómo se va a dar, ojalá que esto haga que haya mejor convivencia”.

Eugenio Derbez, actor.