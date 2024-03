¿Alessandra Rosaldo dejó de trabajar por Eugenio Derbez? La cantante revela los sacrificios que realizó para mantener su matrimonio.

Tras 18 años juntos, Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- y Eugenio Derbez se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en el matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez -de 62 años de edad-, y así lo reveló la cantante.

En entrevista con Aislinn Derbez -de 38 años de edad-, Alessandra Rosaldo abrió su corazón y reveló detalles de su matrimonio con Eugenio Derbez.

Alessandra Rosaldo confesó que uno de los más grandes sacrificios que hizo fue dejar de trabajar, pero ¿será que Eugenio Derbez se lo pidió?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (captura de pantalla)

Estos fueron los sacrificios que hizo Alessandra Rosaldo para seguir con Eugenio Derbez

Para su podcast ‘La magia del caos’, Aislinn Derbez contó con la presencia de Alessandra Rosaldo, quien compartió detalles sobre su matrimonio con Eugenio Derbez.

A pesar de que se han mantenido juntos por 18 años, Alessandra Rosaldo compartió que a lo largo de su relación con Eugenio Derbez han tenido altibajos.

Alessandra Rosaldo confesó que ella se encontraba a ser la famosa de sus relaciones, pero cuando conoció a Eugenio Derbez todo cambio.

Durante su conversación, Alessandra Rosaldo reconoció que se perdió por completo cuando empezó a salir con Eugenio Derbez.

“Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá, porque creí que era lo que me tocaba hacer en ese momento. Era como un lugar común, abandonarme, la primera vez que hice conciencia de ese patrón, fue cuando conocí a tu papá” Alessandra Rosaldo

Y es que Eugenio Derbez contaba con mayor éxito que ella, por lo que decidió hacer a un lado su profesión para cumplir lo que creía era el “rol de la pareja perfecta”.

“Por primera vez conocí a un hombre mucho más exitoso que yo y a otro nivel, me enamoré de él como no me había enamorado de nadie. Sentí que me tocaba a mí ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al cien, sin importar qué. Que me tocaba ser lo que en mi cabeza era ser la esposa ideal, la novia ideal, la mujer ideal, la que estuviera a su lado en todo momento” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo destacó que rechazó varias propuestas de trabajo, porque pensó que se tenía que convertir en la mujer ideal para Eugenio Derbez.

“Me empecé a desdibujar a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no porque la novela es estar seis meses metida en un año, y no yo quiero estar con él, viajar con él’... Dejé de aceptar cosas de trabajo, dejé de cantar” Alessandra Rosaldo

Sin embargo se dio cuenta que había cometido un error, porque esa “mujer que estaba tratando de ser ni siquiera era la mujer que él quería”.

“Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí” Alessandra Rosaldo

¿Eugenio Derbez le pidió a Alessandra Rosaldo dejar su carrera? La cantante señaló que parte de que haya decidido dejarlo todo fue porque tenía miedo de perder al actor.

“No me sentía merecedora de un hombre como Eugenio” Alessandra Rosaldo

Sin embargo, eso la empezó a afectar y es que aunque en un principio vio con buenos ojos dejar todo por acompañar a Eugenio Derbez, poco a poco descubrió que eso no la hacía feliz.

Alessandra Rosaldo confesó que incluso se separó de Eugenio Derbez

En ese momento comenzaron sus problemas con Eugenio Derbez y es que aunque él no le había pedido eso, Alessandra Rosaldo sentía que lo había hecho por él y por eso le recriminaba.

La situación llegó a tal punto que Alessandra Rosaldo tuvo que ir a terapia para lograr salvar su matrimonio con Eugenio Derbez.

Ya que comenzó a resentir las consecuencias de su “sacrificio” pues en algún momento llegó a experimentar celos profesionales de Eugenio Derbez y lo que había logrado.

“Esto fue algo que yo decidí, era lo que a mí me tocaba hacer según yo, entonces me borré por completo, me quité mi foco para ponérselo a él... Y entonces pasó el tiempo y me di cuenta que, no solamente no estaba bien yo, no estaba feliz, sino que empecé a resentirlo como si él lo hubiera pedido” Alessandra Rosaldo

Y es que después de cinco años de relación con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo no se encontraba feliz con cómo estaba su noviazgo.

Al ir a terapia, Alessandra Rosaldo tomó la decisión de separarse de Eugenio Derbez y de la casa que entonces compartían.

“Ir a terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos, gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá, como estábamos viviendo” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo reveló que le dolió que Eugenio Derbez no la haya detenido, aunque seguían siendo novios.

“Siempre existe esta cosa de ‘ojalá no me deje ir’, y eso no sucedió, no solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto porque ahora digamos que el problema se salió de la casa. Seguimos siendo novios, quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza” Alessandra Rosaldo

Al final la terapia ayudó y la relación se acomodó y ahora luchan con las altas y bajas normales de cualquier pareja.