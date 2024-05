Eugenio Derbez cree que su reencuentro con Victoria Ruffo es lo más “paranormal” que le puede pasar. ¿Le da miedo? Esto contó.

A Eugenio Derbez, de 62 años de edad, no le dan miedo los eventos paranormales, incluso le gustaría vivir uno.

Pero algo que sí lo tiene nervioso es la presencia de un “fantasma de su pasado” y se trata de Victoria Ruffo, de 61 años de edad.

Eugenio Derbez tacha de “celosa” a Alessandra Rosaldo porque no lo deja hablar de su ex, Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez será padre en los siguientes meses y muchos se han cuestionado cómo será el reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez fue el invitado especial de la alfombra roja de la nueva película Jugaremos en el bosque, donde lo cuestionaron sobre si alguna vez había experimentado algo paranormal.

El actor contestó que nunca había vivido algún evento paranormal, pero sí le gustaría vivirlo.

Fue ahí que confesó que lo realmente paranormal será cuando se reencuentre con Victoria Ruffo, de quien se separó hace 27 años.

“A mi me encantan las experiencias paranormales, creo en ovnis, creo en extraterrestres en cosas paranormales y nunca se me ha presentado, y me muero de ganas que me pase algo así”

Eugenio Derbez