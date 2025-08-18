La conductora Verónica Macías de 54 años de edad, no entiende el motivo por el que Jorge Gil salió ahora a hablar del asesinato de Paco Stanley, “ya pasó” le dice en video de YouTube.

Para Verónica Macías ya no hay cabida de que Jorge Gil de 51 años de edad, salga a dar datos morbosos del asesinato de Paco Stanley si antes nunca había querido hablar.

¿Quiere foco? Verónica Macías recomienda a Jorge Gil guardarse comentarios sobre el asesinato de Paco Stanley

Un video en YouTube muestra los argumentos que Verónica Macías usó para mandar a callar a Jorge Gil luego de sus recientes comentarios sobre Paco Stanley.

El documental y la serie inspirada en el asesinato de Paco Stanley llevó a que Jorge Gil fuera cuestionado sobre el hecho que él vivió, pero del que se mostró ajeno por años.

A pesar de que Jorge Gil optó por no participar en el documental llamado El Show: Crónica de un asesinato de ViX, el periodista sí dio detalles a la prensa.

Jorge gil reapareció ante los medios a 20 años de la muerte de Paco Stanley (Especial)

Y es que lo más espeluznante que narró fue que le salpicó la sangre de Paco Stanley cuando fue asesinado en el Charco de las Ranas en 1999.

Esto además de que insistió en su sospecha a la participación de Mario Bezares en el asesinato de Paco Stanley.

Ante ello, Verónica Macías quien fue amiga cercana a Paco Stanley le pidió a Jorge Gil ya no declarar más sobre el asesinato por respeto a quien fue su amigo, dijo en video de YouTube.

“Yo le recomendaría con cariño y respeto a Jorge [Gil] que eso ya lo de por sepultado y respetar la memoria de Paco por su familia”. Verónica Macías, conductora.

Asimismo, le cuestionó el motivo por el que Jorge Gil decide dar declaraciones ahorita y no para el documental o años atrás, pues este desapareció por mucho tiempo del ojo público.

“Que ya ni le mueva, o sea ya. ¿Y por qué lo culpa [a Mario Bezares] ahora? Sea verdad o no ¿Por qué ahorita después de veintitantos años? Si él tiene una verdad lo hubiera dicho en su momento cuando pudiera decirlo”. Verónica Macías, conductora.

¿Qué era Verónica Macías de Paco Stanley? Cuando fue asesinado ya no eran cercanos

Verónica Macías dijo en video de YouTube que a su perspectiva Jorge Gil ya no debería de hablar de Paco Stanley, pero ¿quién era del conductor asesinado?

El salto a la fama de Verónica Macías se debió a su participación en “Llévatelo”, el programa de Paco Stanley. Es decir, fue él quien le dio oportunidad y gracias a ello tuvo una carrera en ascenso.

Verónica Macías, conductora. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Sin embargo, Verónica Macías aseguró en el video de YouTube que cuando sucedió el asesinato de Paco Stanley, ella ya no trabajaba con él y mucho menos estuvo en el momento de la tragedia.