Valentina Gilabert -de 18 años de edad- tiene un nuevo canal en YouTube y busca invitados para sus primeros videos.

Tras sobrevivir a un brutal ataque en febrero, Valentina Gilabert está retomando su vida y ahora será creadora de contenido.

La vida de Valentina Gilabert estuvo en riesgo tras recibir 15 puñaladas de Marianne Gonzaga, de 17 años de edad, y ahora tendrá un podcasten YouTube.

Valentina Gilabert abrió un canal en YouTube (Instagram/@vale.gilabert)

Los seguidores de Valentina Gilabert le recomendaron abrir un canal de YouTube y hablar de su experiencia, así como de otros casos de violencia.

“Chicos, abriré un canal de YouTube para poder hablar más sobre estos temas y con muchísimo más detalle. Estoy abierta a escuchar a todas las mujeres y hombre que quieran venir a platicar sus experiencias o situaciones que han vivido” Valentina Gilabert

Además, la influencer podría hablar de lo que vivió en febrero de 2025, cuando fue atacada por Marianne Gonzaga.

La influencer pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, las cuales va a retomar en su primer video.

Valentina Gilabert abre su canal de YouTube (Instagram/@vale.gilabert)

De esto trata el canal de YouTube de Valentina Gilabert

Valentina Gilabert abrió su canal de YouTube el miércoles 3 de septiembre y ya tiene 986 suscriptores.

“Quiero poder compartir con ustedes y darle voz a esas personas que no han podido compartir su historia”, escribió Valentina Gilabert en la descripción de su canal.

El canal de YouTube de Valentina Gilabert tendrá desde consejos hasta totorales de maquillaje.

Pero sobre todo, contará su historia y la de otras personas que han sido víctimas de violencia.

Valentina Gilabert ya está buscando a sus primeros invitados y podría estrenar su primer video el 6 o 7 e septiembre, así lo contó en su cuenta de Instagram.