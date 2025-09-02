Previo a audiencia y respecto a la participación de Aintzane en su agresión, Valentina Gilabert confirmó que fue su supuesta amiga quien la citó bajo engaños de que Marianne Gonzaga no estaba ahí.

Fue el 5 de febrero que la creadora de contenido Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert en un presunto ataque de celos, durante una fiesta que fue organizada por Aintzane, quien sería amiga de la víctima.

A casi siete meses del ataque se señaló que Aintzane podría ser la autora intelectual porque estaría enamorada de José Said Becerril, ex pareja de Marianne Gonzaga y la razón de que agrediera a Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert confirma que Aintzane la citó el día de su agresión

Fue para medios de comunicación, antes de ingresar a la audiencia intermedia contra Aintzane que Valentina Gilabert confirmó que fue ella quien la citó bajo la falsa promesa de que Marianne Gonzaga no estaba presente.

“Me pidió que fuera”: aseguró Valentina Gilabert y añadió que fue mediante llamada telefónica que Aintzane le mintió sobre la ausencia de Marianne Gonzaga en la reunión del 5 de febrero.

“Sí, ese día ella me llamó por teléfono y me pidió que fuera a su casa y me dijo que Marianne no iba a estar ahí. Sí, sí estaba”. Valentina Gilabert

Recientemente circuló en redes un supuesto audio de dicha llamada telefónica entre Valentina Gilabert y Aintzane, en donde la primera le recalcó que ya le habrían lavado el cerebro para que estuviera de lado de Marianne Gonzaga.

Sin embargo, Aintzane afirmó “por su vida” que Marianne Gonzaga ya se había ido y que incluso habría llamado a José Said Becerril para que llevara a Valentina Gilabert a la reunión en que ocurrió su agresión.

Valentina Gilabert no dio más detalles sobre la relación de Aintzane con la agresión, ya que como explicó su papá, Ernesto Gilabert, no pueden hablar mucho del tema debido a que está en proceso y ha resultado más complicado de lo que parece.

Aintzane no ha llegado a un acuerdo con Valentina Gilabert tras agresión; proceso continuará

El 1 de septiembre tuvo lugar la audiencia intermedia de Aintzane y Akram, quienes habrían participado en la agresión de Valentina Gilabert, la primera señalada como presunta autora intelectual para quedarse con José Said Becerril.

Si bien Aintzane también es menor de edad, a diferencia de Marianne Gonzaga no se le ha dado la libertad condicional debido a que no se ha podido llegar a un acuerdo con sus padres y su defensa, por lo que optaron por ir a juicio.

Referente al tercer acusado en la agresión de Valentina Gilabert, Akram N, también se sigue en juicio debido a que a diferencia de Marianne y Aintzane, él es mayor de edad.

El padre de Valentina Gilabert aseguró que busca que ya termine todo, por lo que optaron por el juicio abreviado, ya que con grabaciones y otras pruebas se tiene una carpeta sólida sobre lo que ocurrió.