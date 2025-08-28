Tras salir de prisión por apuñalar a Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga aumentó sus precios en redes hasta en un 172.7%.

Estos son los precios de Marianne Gonzaga en redes tras atacar a Valentina Gilabert

De hecho sus precios han llamado la atención, pues llegan hasta los 137 mil pesos por colaboración en redes sociales, quedando de esta manera:

Marianne Gonzaga Rodríguez (@marianne_rc / Instagram)

Sin embargo, también se reveló que maneja “paquetes”, los cuales también aumentaron de precio:

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc / Instagram)

De acuerdo a los analistas, los precios que ahora maneja Marianne Gonzaga, aumentaron un 172.7% con respecto a los que manejaba antes de apuñalar a Valentina Gilabert.

Historia en TikTok - antes 8 mil pesos; ahora 20 mil pesos: aumentó un 150%

Video en TikTok - antes 24 mil pesos; ahora 30 mil pesos: aumentó un 25%

Historia en Instagram - antes 8 mil 500 pesos; ahora 17 mil 500 pesos: aumentó 105.9%

Publicación estática Instagram - antes 16 mil pesos; ahora 30 mil pesos: aumentó 87.5%

Reel en Instagram - antes 18 mil pesos; ahora 27 mil pesos: aumentó 50%

Reel en colaboración - antes 26 mil pesos; ahora 30 mil 500 pesos: aumentó 17.3%

Reel combinado Instagram + TikTok - antes 30 mil pesos; ahora 60 mil pesos: aumentó 100%

Set de stories - antes 22 mil pesos; ahora 60 mil pesos: aumentó 172.7%

Marianne Gonzaga (Tomada de video)

De igual manera, se reveló que la influencer Marianne Gonzaga cuenta con “paquetes promocionales” que se han sumado al aumento de sus precios:

Paquete 1: TT + historia + reel - antes 45 mil pesos; ahora 68 mil pesos: aumentó 51.1%

Paquete 2: Stories + TT + pauta - antes 57 mil pesos; ahora 79 mil pesos: aumentó 38.6%

Paquete 3: 2 TikToks + exclusividad - antes 70 mil pesos; ahora 80 mil pesos: aumentó 14.3%

Paquete 4: Todo + exclusividad - antes 99 mil pesos; ahora 137 mil pesos: aumentó 38.4%

De acuerdo con las estimaciones, el aumento más alto en los precios de Marianne Gonzaga, fue el set de stories en un 172.7%.

Mientras que el que no aumentó tanto con relación en sus precios anteriores, fue el Paquete 3 con un aumento de 14.3%, siendo así el promedio general de aumento de aproximadamente 69.5% de aumento.