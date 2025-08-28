Tras salir de prisión por apuñalar a Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga aumentó sus precios en redes hasta en un 172.7%.
Tras atacar a Valentina Gilabert y salir de prisión, Marianne Gonzaga aumentó sus precios en redes hasta un 172.7%.
De hecho sus precios han llamado la atención, pues llegan hasta los 137 mil pesos por colaboración en redes sociales, quedando de esta manera:
- Historia en TikTok: antes 8 mil pesos; ahora 20 mil pesos
- Video en TikTok: antes 24 mil pesos; ahora 30 mil pesos
- Historia en Instagram: antes 8 mil 500 pesos; ahora 17 mil 500 pesos
- Publicación estática en Instagram: antes 16 mil pesos; ahora 30 mil pesos
- Reel en Instagram: antes 18 mil pesos; ahora 27 mil pesos
- Reel en colaboración: antes 26 mil pesos; ahora 30 mil 500 pesos
- Reel combinado de Instagram + TikTok): antes 30 mil pesos; ahora 60 mil pesos
- Set de stories o stories pack: antes 22 mil pesos; ahora 60 mil pesos
Estos son los precios individuales que maneja Marianne Gonzaga para su colaboración en redes sociales.
Sin embargo, también se reveló que maneja “paquetes”, los cuales también aumentaron de precio:
- Paquete 1: 1 TikTok + 1 historia + 1 reel Instagram): antes 45,000, ahora 68,000 mxn
- Paquete 2: set de historias en IG + 1 TikTok + contenido pautado 20-30 días - antes 57 mil pesos; ahora 79 mil pesos
- Paquete 3: 2 TikToks + exclusividad 20-30 días - antes 70 mil pesos; ahora 80 mil pesos
- Paquete 4: TikTok + Reel + set historias + pauta + exclusividad - antes 99 mil pesos o 120 mil pesos sin paquete; ahora hasta 137 mil pesos en paquete o 120 mil pesos si no es paquete
De acuerdo a los analistas, los precios que ahora maneja Marianne Gonzaga, aumentaron un 172.7% con respecto a los que manejaba antes de apuñalar a Valentina Gilabert.
En relación a los precios que manejaba y los que ahora cuenta, así quedan en tarifas individuales y el porcentaje que aumentó en ellos:
- Historia en TikTok - antes 8 mil pesos; ahora 20 mil pesos: aumentó un 150%
- Video en TikTok - antes 24 mil pesos; ahora 30 mil pesos: aumentó un 25%
- Historia en Instagram - antes 8 mil 500 pesos; ahora 17 mil 500 pesos: aumentó 105.9%
- Publicación estática Instagram - antes 16 mil pesos; ahora 30 mil pesos: aumentó 87.5%
- Reel en Instagram - antes 18 mil pesos; ahora 27 mil pesos: aumentó 50%
- Reel en colaboración - antes 26 mil pesos; ahora 30 mil 500 pesos: aumentó 17.3%
- Reel combinado Instagram + TikTok - antes 30 mil pesos; ahora 60 mil pesos: aumentó 100%
- Set de stories - antes 22 mil pesos; ahora 60 mil pesos: aumentó 172.7%
De igual manera, se reveló que la influencer Marianne Gonzaga cuenta con “paquetes promocionales” que se han sumado al aumento de sus precios:
- Paquete 1: TT + historia + reel - antes 45 mil pesos; ahora 68 mil pesos: aumentó 51.1%
- Paquete 2: Stories + TT + pauta - antes 57 mil pesos; ahora 79 mil pesos: aumentó 38.6%
- Paquete 3: 2 TikToks + exclusividad - antes 70 mil pesos; ahora 80 mil pesos: aumentó 14.3%
- Paquete 4: Todo + exclusividad - antes 99 mil pesos; ahora 137 mil pesos: aumentó 38.4%
De acuerdo con las estimaciones, el aumento más alto en los precios de Marianne Gonzaga, fue el set de stories en un 172.7%.
Mientras que el que no aumentó tanto con relación en sus precios anteriores, fue el Paquete 3 con un aumento de 14.3%, siendo así el promedio general de aumento de aproximadamente 69.5% de aumento.